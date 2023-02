Déglaçage printanier sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Garde côtière canadienne commencera ses opérations de déglaçage printanier sur le fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, le 20 février prochain, ou avant si les conditions météorologiques devaient créer un risque accru de décrochage de la banquise côtière. Nous recommandons aux personnes qui ont laissé des installations ou du matériel sur la glace de les rapporter à terre dès que possible.

Le déglaçage se poursuivra par la suite sur plusieurs cours d'eau, rivières et embouchures de rivières, au Québec.

Les opérations annuelles sur le Saint-Laurent dont celles effectuées près du Lac-Saint-Pierre ont pour but de briser la banquise côtière en petites plaques, évitant ainsi que des blocs de glace de forte taille dérivent et bloquent le chenal de navigation. En ce qui concerne les opérations de déglaçage menées sur les plus petites rivières, elles ont pour but de dégager l'entrée des affluents, et ainsi prévenir les embâcles et les inondations subséquentes, pouvant se produire lors du dégel printanier.

Ce type de déglaçage est effectué par les aéroglisseurs de la Garde côtière canadienne ? le NGCC Mamilossa ou le NGCC Sipu Muin, des véhicules à coussin d'air dont le moteur fait un bruit similaire à celui d'un aéronef.

Nous avons connu des températures au-dessus des normales, empêchant l'épaississement des banquises et y engendrant de nombreuses fissures.

La Garde côtière canadienne rappelle au public qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace du fleuve Saint-Laurent, et lui suggère de prendre connaissance de ses avis en matière de sécurité. À titre de rappel, il est également toujours dangereux de s'aventurer sur la glace lorsque les brise-glaces, les aéroglisseurs ou tout autre navire sont dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires, même longtemps après leur passage.

Pour plus d'information, veuillez consulter nos conseils de sécurité sur les glaces

