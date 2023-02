Course contre la montre - Plan International Canada lance une nouvelle stratégie quinquennale





Plus fortes ensemble s'attaque au terrible écart entre les sexes dans le monde

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Plan International Canada, une organisation humanitaire et de développement mondiale de premier plan vouée à la promotion des droits de l'enfant et de l'égalité des filles, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle stratégie quinquennale, baptisée Plus fortes ensemble. Cette stratégie ambitieuse vise à combler l'écart entre les sexes dans le monde, ce qui devrait prendre encore 132 ans selon les prévisions actuelles. La stratégie visera à construire un monde juste, à créer un changement à l'échelle mondiale et à améliorer la vie de 30 millions d'enfants, dont 15 millions de filles.

« Le combat pour l'égalité des genres est loin d'être terminé, et nous refusons d'accepter qu'il faille attendre un autre siècle pour que les filles aient les mêmes droits et opportunités que les garçons », déclare Lindsay Glassco, présidente et directrice générale de Plan International Canada. « Plus fortes ensemble est notre engagement à faire tomber les barrières qui retiennent les filles et nous poursuivrons notre action jusqu'à ce que nous soyons tous égaux. »

La stratégie comporte quatre domaines d'intervention clés qui permettront d'accroître l'impact de Plan International Canada, de renforcer sa légitimité et d'assurer sa croissance durable - tout en permettant à l'organisation de prospérer dans la réalisation de ses objectifs. Les points forts des 13 objectifs définis dans la stratégie sont les suivants :

Axé sur l'impact : renforcer notre impact et nos rapports dans le cadre de la programmation sexotransformatrice et utiliser ces données pour éclairer la prise de décision.

renforcer notre impact et nos rapports dans le cadre de la programmation sexotransformatrice et utiliser ces données pour éclairer la prise de décision. L ' aide humanitaire et la résilience en temps de crise : réagir rapidement pour apporter des secours et construire une résilience qui mène à la prévention et à la préparation de futures catastrophes.

' : réagir rapidement pour apporter des secours et construire une résilience qui mène à la prévention et à la préparation de futures catastrophes. Participation accrue des jeunes : co-créer des programmes favorisant le développement des jeunes en tant que leaders et visionnaires du changement.

: co-créer des programmes favorisant le développement des jeunes en tant que leaders et visionnaires du changement. Parrainage d'enfants modernisé : adapter notre approche tout en continuant à apporter des avantages durables aux enfants et aux communautés.

adapter notre approche tout en continuant à apporter des avantages durables aux enfants et aux communautés. Se concentrer sur le mouvement de localisation : transférer la prise de décision aux communautés desservies par Plan International Canada et aux personnes qui travaillent le plus étroitement avec elles.

transférer la prise de décision aux communautés desservies par Plan International Canada et aux personnes qui travaillent le plus étroitement avec elles. Adopter une voix plus audacieuse : parler avec plus d'audace des injustices auxquelles sont confrontés les enfants, en particulier les filles.

« Nous sommes inébranlables dans notre engagement à promouvoir les droits et l'égalité des filles dans le monde entier. Notre nouvelle stratégie nous guidera dans nos efforts pour éliminer les injustices et la violence auxquelles trop de filles sont confrontées », déclare Lindsay Glassco, présidente et directrice générale de Plan International Canada. « Nous poursuivrons notre action jusqu'à ce que chaque fille ait accès à l'éducation, puisse façonner son propre avenir et vivre une vie sans danger. Nous sommes convaincus qu'un avenir meilleur pour les filles est non seulement possible, mais aussi à notre portée. »

L'initiative Plus fortes ensemble s'appuie sur les réalisations de 20 millions de raisons, la précédente stratégie quinquennale de Plan International Canada, qui a eu une incidence sur la vie de plus de 31 millions d'enfants, a permis de collecter plus d'un milliard de dollars pour soutenir la mission de Plan International Canada, a dépassé les objectifs pour transformer la vie des filles et a inspiré d'innombrables actions des Canadiens en faveur des enfants et des filles du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'initiative Plus fortes ensemble et la mission de Plan International Canada, visitez le site www.plancanada.ca/AllGirlsStandingStrong.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à la promotion des droits de l'enfant et de l'égalité des filles. Depuis plus de 85 ans, nous établissons de solides partenariats au bénéfice des enfants, et nous sommes maintenant présents dans plus de 80 pays. Nous défendons les droits des enfants, en particulier les filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou ne sont pas traités équitablement. Nous sommes des optimistes déterminés, et nous continuerons à persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux.

Visitez plancanada.ca pour plus d'informations, et suivez @PlanCanada sur les réseaux sociaux pour les plus récentes actualités.

