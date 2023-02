Création du groupe #MortEnSilence - Pour le respect des droits fondamentaux en fin de vie





MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - À la suite du décès de sa mère dans des conditions tragiques, Michelle Bourassa annonce aujourd'hui la mise sur pied du groupe #MortEnSilence, Pour le respect des droits fondamentaux en fin de vie. Ce groupe vise à rejoindre les proches aidants qui vivent ou qui ont vécu une violation de leurs droits fondamentaux pour des membres de leur famille en fin de vie, et leur donner une voix.

Les lois sont claires, mais elles ne sont pas respectées

« En ce moment, les lois sont claires, mais elles ne sont pas respectées en fin de vie. Les processus de plaintes sont trop longs et mourir, c'est un cas d'urgence. À la suite de la sortie médiatique déplorable de l'hôpital Saint-Mary's suite à ma lettre ouverte diffusée dans La Presse, j'ai décidé de démarrer un groupe, #MortEnSilence, sur la plateforme Facebook. J'espère de tout coeur créer un effet de mobilisation de masse autour de cet enjeu pour que le gouvernement du Québec instaure des pratiques uniformisées, dans le respect de la Loi concernant les soins de fin de vie », déclare Michelle Bourassa.

Repenser nos façons de faire

Après seulement quelques jours, le groupe Facebook compte déjà plus d'une centaine de membres. Plusieurs ont vécu une situation dans laquelle un proche est décédé dans l'indignité et la douleur.

Le groupe #MortEnSilence milite pour que le gouvernement et les institutions soient imputables et appliquent la loi. Il s'agit d'un véritable cri du coeur pour les gens en fin de vie et pour avoir, en bout de ligne, une société plus juste.

« On meurt juste une fois et on aimerait tous que ça se passe bien! Si nous n'intervenons pas, collectivement, ce sont nos parents, nos amies et amis ou nos enfants qui se retrouveront peut-être dans une situation aussi traumatisante. Il faut briser l'omerta, faire pression et ne plus accepter, en 2023, de mourir dans la souffrance », réitère Michelle Bourassa.



#MortEnSilence, invite la population à porter un masque médical et d'y apposer un X sur la bouche (pour décrire l'impossibilité de s'exprimer) et à diffuser leur photo sur les réseaux sociaux en indiquant le lieu où l'événement s'est produit.

Michelle Bourassa est la fille de l'ex-premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, et fille de Mme Andrée Simard.

SOURCE Michelle Bourassa

15 février 2023