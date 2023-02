Deloitte Digital continue de renforcer son groupe Salesforce sur le marché intermédiaire en concluant une alliance stratégique avec le fournisseur de PGI infonuagique Rootstock Software.





TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Deloitte Digital et Rootstock Software ont annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique visant à offrir des services de consultation, de mise en oeuvre et d'intégration à des fabricants et à des distributeurs dont les revenus se situent entre 50 M$ et 1 G$. Cette nouvelle alliance combine les capacités en matière de technologies et de services-conseils de Deloitte avec le puissant progiciel de gestion intégré (PGI) de Rootstock Software afin de procurer de la valeur au marché intermédiaire de la fabrication.

Dans le but de continuer sa progression sur le marché intermédiaire, Deloitte Digital prévoit faire croître l'équipe de consultation de Rootstock de 250 % au cours des trois prochaines années. Le groupe de consultation en transformation numérique de Deloitte, qui a récemment fait l'acquisition de Nubik, un partenaire nord-américain de premier plan pour la mise en oeuvre de Rootstock, s'apprête à étendre sa gamme de services liés à Rootstock au marché intermédiaire du monde entier dans le cadre de missions continues au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe.

« Dès notre première mise en oeuvre pour un client du PGI pour la fabrication de Rootstock, nous avons été convaincus qu'il s'agissait d'une solution efficace pour les fabricants du marché intermédiaire, a déclaré Camil Bourbeau, associé de Deloitte Canada. Grâce à notre expérience de mise en oeuvre de Rootstock sur le marché nord-américain, nous sommes prêts à progresser sur la scène mondiale et à continuer de bâtir un centre d'excellence pour le PGI infonuagique sur Salesforce. Nous sommes impatients d'aider les fabricants du monde entier à améliorer leurs activités et à gérer les défis cruciaux qu'ils doivent relever, comme les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'adaptation à un environnement de travail de plus en plus automatisé. »

Cette nouvelle alliance permet à Deloitte Digital de s'affirmer comme un partenaire de mise en oeuvre de premier plan pour Rootstock - le seul PGI infonuagique sur Salesforce conçu spécifiquement pour les fabricants. Cette initiative vise les secteurs qui sont cruciaux pour le groupe du marché intermédiaire en pleine croissance de Deloitte Digital, soit Énergie, ressources et produits industriels; Technologies, médias et télécommunications; ainsi que Sciences de la vie et soins de santé.

« Deloitte Digital fournit l'expertise en transformation numérique et les ressources en consultation dont nous avons besoin pour croître à l'échelle mondiale auprès des fabricants du marché intermédiaire, a indiqué David Stephans, chef de la direction de Rootstock Software. Son équipe viendra accroître notre capacité à servir les fabricants qui envisagent des scénarios complexes de systèmes et de processus d'affaires. Grâce à notre PGI infonuagique pour la fabrication qui sert de solution de base, nous serons en mesure d'offrir aux fabricants qui utilisent ou souhaitent utiliser la plateforme Salesforce une solution de rechange viable et moderne aux PGI actuels rigides et difficiles à adapter. »

Malgré les turbulences de l'offre, les pénuries de main-d'oeuvre et l'incertitude économique, le secteur de la fabrication continue de dépasser les attentes des années précédentes. Pour maintenir cette croissance, les dirigeants doivent tirer parti des technologies numériques, adopter des stratégies pour l'avenir du travail et favoriser la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Deloitte Digital, soutenu par sa nouvelle alliance avec Rootstock Software, peut aider les organisations à transformer les risques en avantages et à stimuler la croissance.

Pour obtenir plus d'information, visitez le site de Deloitte Digital et le site de Rootstock (en anglais seulement).

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

À propos de Rootstock Software

Chez Rootstock Software, notre PGI infonuagique pour la fabrication connectée permet à des centaines de fabricants, de distributeurs et d'organisations de la chaîne d'approvisionnement de dynamiser leurs activités dans un monde post-pandémie en constante évolution. Grâce à notre solution originairement fondée sur la plateforme Salesforce, nos clients tirent parti du PGI infonuagique de premier plan du secteur, Rootstock, pour établir des liens avec leurs fournisseurs, leurs partenaires commerciaux et l'écosystème élargi.

Classée parmi les leaders de la matrice de valeur des PGI par des analystes sectoriels, l'entreprise Rootstock possède une expertise verticale dans la fabrication discrète, les appareils médicaux et les marchés verticaux de hautes technologie s . Les membres de l'équipe de Rootstock font équipe avec les clients à titre de conseillers de confiance pour stimuler le changement et la transformation.

Nous continuons de croître, alors restez à l'affût de nos nouveaux clients, de nos possibilités de carrière et de nos publications sur LinkedIn. (Tous les liens mènent vers des pages accessibles en anglais seulement.)

