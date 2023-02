Lotto 6/49 - Un Lanaudois remporte 36 000 000 $ avec un billet acheté en ligne





MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Jean-Marc Poirier, un résident de Lanaudière, a remporté le tout premier gros lot de la Boule d'or, d'une valeur de 36 000 000 $, lors du tirage du Lotto 6/49 du 29 octobre 2022, avec un billet acheté sur lotoquebec.com! Préférant laisser retomber la poussière, le gagnant a attendu avant de réclamer son lot, ce qu'il a fait le 9 février dernier, aux bureaux de Loto-Québec. Le nouveau multimillionnaire s'est déjà gâté avec l'achat d'une voiture et souhaite voyager. La première destination dans sa mire? Le Costa Rica.

Faits saillants

Jean-Marc Poirier avait un abonnement à ses loteries préférées sur lotoquebec.com afin de ne manquer aucun tirage. Il était donc assuré d'avoir ses participations au nouveau Lotto 6/49, qui a été lancé en septembre. À la suite du tirage du 29 octobre, Loto-Québec l'a contacté pour lui annoncer qu'il était le gagnant du tout premier gros lot de la Boule d'or et l'a invité à vérifier l'information dans son compte sur lotoquebec.com.





Entre-temps, M. Poirier a tout de même fait quelques allusions à ses enfants, à la blague, insinuant la possibilité qu'une somme d'argent inattendue survienne dans le futur...





Lorsqu'il a annoncé à ses enfants qu'il avait gagné à la loterie, ces derniers ont eu besoin d'une preuve pour y croire. M. Poirier leur a alors montré les résultats de ses participations à la loterie sur lotoquebec.com. Soudainement, les allusions de leur père ont pris tout leur sens!





Jean-Marc Poirier a réclamé ses 36 millions de dollars le 9 février dernier à Loto-Québec. Le grand gagnant trouvait cocasse le fait qu'il n'avait pas seulement remporté le Gros lot de la Boule d'or, mais qu'il avait également obtenu deux participations gratuites avec son billet du Lotto 6/49!





En bref - Loterie : Lotto 6/49 (billet acheté sur lotoquebec.com) - Lot remporté : 36 000 000 $ - Catégorie : Gros lot de la Boule d'or - Date de tirage : 29 octobre 2022 - Lieu de résidence du gagnant : Lanaudière



