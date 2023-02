Un sondage Allstate révèle que près de la moitié des répondants qui utilisent activement les réseaux sociaux prévoient de partager les détails de leurs vacances de la relâche, ce qui pourrait entraîner un risque de cambriolage





MARKHAM, Ontario, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la semaine de relâche, de nombreuses personnes se préparent à partir en voyage. Certains sont impatients de partager leur enthousiasme en publiant sur les réseaux sociaux les détails de leurs vacances, avant ou pendant le voyage. Cependant, Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate ») tient à rappeler aux Canadiens que le fait de partager en ligne des détails sur des vacances annonce également le moment où votre résidence sera inoccupée, ce qui pourrait l'exposer à un risque de cambriolage.



Aujourd'hui, Allstate lance sa campagne de sensibilisation publique « Retiens ton selfie de voyage! » afin d'informer la population des risques liés au partage excessif d'informations au sujet de leurs vacances avec leurs amis et leur famille sur les réseaux sociaux.

Dans un nouveau sondage mandaté par la compagnie d'assurance, près d'un répondant canadien sur trois (31 %) qui est actif sur les réseaux sociaux affiche du contenu sur ses projets de vacances en ligne, avant ou pendant son voyage. La proportion de ceux qui publient du contenu avant ou pendant leur voyage est plus élevée chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans (46 %), les ménages avec enfants (36 %) et ceux qui prévoient partir en vacances pour la semaine de relâche (45 %).

Le gouvernement du Canada a déclaré que la semaine de relâche est un moment très prisé par les Canadiens pour voyager. Le sondage d'Allstate a montré que, parmi les répondants qui sont actifs sur les réseaux sociaux, 30 % planifient des vacances pour la semaine de relâche. Ce chiffre atteint 44 % pour les ménages avec enfants et 46 % pour les 18-34 ans. Le sondage a également révélé que 70 % des gens se soucient davantage de protéger leur domicile d'un cambriolage que de partager les détails de leur voyage sur les réseaux sociaux. Cependant, parmi les répondants canadiens qui disent publier des informations sur les réseaux sociaux avant ou pendant un voyage, 46 % donneraient la priorité au partage sur les réseaux sociaux plutôt qu'à la protection de leur résidence.

« Nous le savons, les vacances sont emballantes et il est tentant de partager cette excitation sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tout dépendant des paramètres de sécurité de vos comptes de réseaux sociaux, le fait d'afficher les détails de vos vacances annonce aussi sur la place publique que votre résidence est vide et, dans certains cas, pour combien de temps. Cela peut augmenter le risque d'un cambriolage pendant votre absence », explique Dominique Vaillancourt, directrice d'agence chez Allstate du Canada. « Nous recommandons aux vacanciers d'y réfléchir à deux fois avant de publier une photo de leur billet d'avion ou le classique égoportrait à la plage, et d'attendre leur retour à la maison. Cette publication aura autant d'impact dans votre réseau après votre voyage et elle peut vous aider à assurer la sécurité de vos biens. »

Conseils de prévention en ligne pour les voyageurs

Dominique Vaillancourt d'Allstate propose ces quelques conseils suivants aux vacanciers :

Attendez de rentrer de vacances avant de publier cet égoportrait. Cela vaut aussi pour le partage des détails de vos vacances sur les réseaux sociaux avant et pendant votre voyage.

Vérifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité de vos comptes de réseaux sociaux pour savoir qui a accès à vos informations personnelles. Sur Facebook, par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les « amis » à accéder à des informations personnelles détaillées, et non « tout le monde » ou « les amis de vos amis ».

Revoyez les photos déjà publiées sur vos profils et supprimez toute information que quelqu'un pourrait utiliser pour trouver l'adresse de votre domicile, comme l'adresse ou le numéro d'appartement, ainsi que les noms de rue qui se trouvent parfois à l'arrière-plan des photos. Évitez aussi de partager des photos qui comprennent des données de géolocalisation, car cela peut révéler votre emplacement en temps réel.

Discutez du risque de cambriolage et de votre police d' assurance habitation avec votre professionnel de l'assurance pour vous assurer que vous disposez de la bonne protection pour vos besoins.

Pour d'autres conseils de sécurité en ligne liés aux voyages, consultez le blogue Conseils du quotidien à l'adresse https://blogue.allstate.ca/conseils-voyage-securite-reseaux-sociaux .

À propos du sondage Léger

Léger a été mandatée par Allstate pour mener un sondage auprès des Canadiens afin de connaître leurs projets de voyage pour la semaine de relâche. Pour satisfaire aux objectifs de la recherche, un sondage en ligne a été réalisé du 6 au 9 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 1 536 Canadiens, dont 1 190 sont actifs sur les réseaux sociaux, âgés de 18 ans et plus. Pour assurer un échantillon représentatif de la population, les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la langue maternelle, de la province, du niveau de scolarité et de la présence d'enfants dans le ménage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d'assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en oeuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD. Allstate s'engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca .

