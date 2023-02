Goodfood s'associe à la vedette de la LNH Nick Suzuki pour lancer Nick's Picks, une nouvelle gamme de trousses-repas adaptées aux athlètes





TORONTO, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX: FOOD) a annoncé son partenariat avec Nick Suzuki, capitaine des Canadiens de Montréal pour lancer « Nick's Picks », une sélection de trousses repas et de produits d'épicerie adaptés aux athlètes et inspirés des repas favoris de la vedette du hockey.



Dans le cadre de cette offre élargie, la marque de trousses-repas numéro un au Canada lancera également ses premières trousses-repas paléo, céto et végétaliennes, démontrant ainsi son engagement à encourager les Canadiens à manger et à vivre mieux. Les abonnés de Goodfood pourront également découvrir les repas d'avant-match de Suzuki et même ses plats préférés de l'intersaison. Tous ces plats seront composés d'ingrédients frais et accompagnés de cartes de recettes faciles à préparer.

« En tant qu'athlète professionnel, mon alimentation joue un rôle important dans mon style de vie actif, mais trouver des repas à la fois nutritifs et délicieux peut être un défi », a déclaré Nick Suzuki, le capitaine de Montréal. « C'est la raison pour laquelle j'ai fait équipe avec Goodfood pour lancer Nick's Picks et donner aux Canadiens un avant-goût de mes plats préférés, qui sont non seulement idéaux pour les aspirants athlètes, mais aussi pour ceux qui souhaitent simplement être satisfaits de ce qu'ils mangent. »

Les produits Nick's Picks sont désormais disponibles pour les abonnés de Goodfood et peuvent être commandés partout au pays. Ils seront mis à jour chaque semaine et toute une gamme de menus sera proposée comme la trousse-repas Poulet céto, balsamique et poêlée de tomates cerises avec salade croquante de pois cassés, la trousse-repas végétalienne Couscous perlé aux carottes et à l'érable avec salsa épicée au concombres et houmous aux herbes, ainsi qu'une sélection complète de produits d'épicerie, inspirée du régime de Suzuki.

« Chez Goodfood, nous prônons la notion de « On est ce que l'on mange », c'est pourquoi le développement de repas nutritifs avec des ingrédients frais d'origine locale a toujours été notre priorité », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction et co-fondateur de Goodfood. « Nous sommes ravis de nous associer à Nick Suzuki pour introduire davantage d'options « meilleures pour soi », telles que nos nouvelles trousses-repas paléo, céto et végétaliennes, afin d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs nutritionnels, quelles que soient leurs restrictions alimentaires. »

À partir d'aujourd'hui, les 30 premières commandes de trousses-repas Nick's Picks recevront dans leur boîte de trousse-repas Goodfood un palet de hockey gratuit signé par Nick Suzuki. Pour en savoir plus et s'abonner à Goodfood, les Canadiens peuvent visiter makegoodfood.ca ou télécharger l'application Goodfood pour recevoir des recettes approuvées par Nick qui seront directement livrées sur le pas de leur porte.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX: FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas frais et de produits complémentaires facilitant pour les clients à l'échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L'équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires milléniale la plus appréciée au Canada, avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine.Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu'à des prix exclusifs, rendus possibles grâce son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu'à ses infrastructures et technologies sans intermédiaires. Nous avons à coeur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients, tout en éliminant le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail coûteux. Les bureaux administratifs de la société sont établis à Montréal (Québec), avec des installations de production situées dans les provinces du Québec et de l'Alberta.

