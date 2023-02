Ciel bleu à l'horizon : en 2023, les Canadiens cherchent à atténuer le stress lié aux voyages





Selon une nouvelle étude de Croix Bleue®, après plusieurs années mouvementées côté voyage, les Canadiens ont hâte de repartir à l'aventure. L'étude Croix Bleue sur les intentions de voyages2023 révèle que neuf Canadiens sur dix affirment vouloir prendre des vacances cette année et prendront des mesures pour s'assurer une plus grande tranquillité d'esprit et réduire leur stress pendant leur voyage.

«?Les Canadiens ont un grand sens de l'aventure, et malgré les perturbations subies dans ce secteur ces dernières années, ils sont impatients de voyager à nouveau, déclare Tim Bishop, directeur général de la Croix Bleue du Canada. Sachant que tout projet de voyage comporte un élément de risque, les Canadiens ont redécouvert des solutions pour gérer le stress, notamment apporter davantage d'argent, avoir quelqu'un pour s'occuper de leur maison, ou encore souscrire une assurance voyage.?»

Motivations, défis et solutions pour voyager

Selon l'étude, les principales raisons de vouloir voyager sont la recherche de beau temps (44 %), créer de beaux souvenirs avec des êtres chers (36 %), et enfin la découverte de nouveaux endroits ou de nouvelles expériences (34 %). Toutefois, le plaisir de voyager pourrait être perturbé par des événements inattendus. L'étude démontre que la plupart des Canadiens (89 %) éprouvent une certaine forme de stress lorsqu'ils voyagent. Malheureusement, 40 % d'entre eux affirment que des facteurs de stress liés aux voyages les empêchent de voyager.

Malheureusement, plusieurs Canadiens (58 %) ont connu des tracas de voyage, que ce soit l'annulation ou le changement de vol d'une compagnie aérienne (24 %), la perte de bagages (20 %), les bagages endommagés (16 %) ou le besoin d'une attention médicale (13 %). Ces risques sont reflétés dans les principales sources de stress liées aux voyages.

Par conséquent, la plupart des Canadiens cherchent activement des moyens pour atténuer les risques, dont la souscription d'une assurance voyage. En fait, 42 % des voyageurs canadiens se disent plus susceptibles de souscrire une assurance voyage lorsqu'ils planifient leurs vacances qu'ils ne l'étaient par le passé et plus d'un tiers (38 %) déclarent que la principale raison de souscrire à une assurance voyage est de pouvoir voyager sans inquiétude.

«?La valeur d'une assurance voyage est double : non seulement elle offre une assistance à l'étranger, mais elle apporte aussi une certaine tranquillité d'esprit, explique M. Bishop. Voyager devrait être synonyme de plaisir et de divertissement, et non de s'inquiéter sur ce qui pourrait mal tourner. Avec une augmentation des risques liés aux voyages en raison de la pandémie, les Canadiens prennent des précautions additionnelles pour se protéger et protéger leurs proches afin de profiter au maximum de leurs voyages.?»

En 2023, les Canadiens veulent plus de ciel bleu

Lorsqu'il s'agit de voyager, les Canadiens préfèrent planifier. En effet, seulement 9 % des Canadiens réservent à la dernière minute (moins d'une semaine à l'avance). La plupart des Canadiens (89 %) possèdent au moins une habitude lors de la planification de voyage, telle que chercher des offres ou des forfaits vacances (44 %), effectuer des recherches approfondies sur la destination (37 %) ou créer une liste des choses à faire sur place (34 %).

L'assurance voyage est devenue un élément de plus en plus important dans le processus de planification, car 58 % des Canadiens reconnaissent qu'ils n'envisageraient jamais de quitter leur province sans en avoir une. Les Canadiens cherchent toujours à fuir les températures glaciales de l'hiver et le beau temps est le facteur principal dans le choix de leur destination de vacances (55 %).

Pour en savoir plus sur l'étude, visitez https://www.bluecross.ca/fr/travelstudy/.

À propos de l'étude

L'étude a été menée par Research + Knowledge = Insight, une société de recherche indépendante. Réalisée en novembre et décembre 2022 auprès d'un échantillon national représentatif de 2?186 adultes canadiens, l'étude a une marge d'erreur de +/-2,0 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Croix Bleue

L'Association canadienne des régimes Croix Bleue (Croix Bleue du Canada) représente les régimes membres et les titulaires de licence indépendants de la Croix Bleue qui exercent leurs activités dans toutes les régions du pays. Il s'agit de Croix Bleue Alberta, Croix Bleue Canassurance (Croix Bleue Québec et Croix Bleue Ontario), Croix Bleue Manitoba, Croix Bleue Medavie, Croix Bleue Pacifique et Croix Bleue Saskatchewan. Pour plus d'informations, consulter le www.bluecross.ca.

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 05:05 et diffusé par :