Nomination à la direction générale de la CETAF





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le président du conseil d'administration de la Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF), Sébastien Grisé, est heureux d'annoncer la nomination de Jean-Philippe Cliche à titre de directeur général de la Corporation.

Ayant acquis une expérience solide dans le milieu des associations patronales de construction au cours des dix dernières années, monsieur Cliche détient une maîtrise en science de la gestion et possède une connaissance approfondie du milieu de la construction.

« Le conseil d'administration de la CETAF est convaincu que sous la direction de monsieur Cliche, la Corporation sera en mesure de poursuivre sa mission, qui est d'initier et d'entretenir l'interaction entre les divers intervenants de l'industrie, de contribuer et d'encourager la formation et le perfectionnement, de promouvoir la qualité et la sécurité des installations, ainsi que de représenter et défendre les intérêts des entrepreneurs oeuvrant dans le domaine du traitement de l'air et du froid?», souligne monsieur Grisé.

Par ailleurs, le conseil d'administration tient à remercier Claudette Carrier, directrice générale de la CETAF d'octobre 2011 à février 2023, pour son leadership ainsi que son engagement et lui souhaite une bonne retraite bien méritée.

À propos de la CETAF

La Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF) est née de la fusion de la Corporation des maîtres entrepreneurs en réfrigération du Québec (CMRQ) et de l'Association des entrepreneurs en ventilation et climatisation du Québec (AEVCQ) en octobre 1994.

La CETAF regroupe sur une base d'adhésion volontaire des entreprises offrant notamment des services de vente, d'installation, d'entretien, de réparation, de modification et de démantèlement de systèmes de climatisation, de réfrigération, de ventilation et de contrôle.

Agissant comme représentant et défenseurs des intérêts de ses membres, la CETAF met en oeuvre et entretient les interactions entre les divers intervenants. De plus, elle encourage la formation et fait la promotion de la qualité et de la sécurité des installations.

SOURCE Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF)

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 05:00 et diffusé par :