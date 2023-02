PAIEMENTS ALTERNATIFS : TRANSCASH DEVOILE LES HABITUDES DE CONSOMMATION DES FRANCAIS





Lancé en 2009, Transcash est le premier acteur à investir le secteur des modes de paiements alternatifs. Face aux questions récurrentes du pouvoir d'achat et des dépenses des Français, le Groupe fait lumière sur les attentes et les modes de consommation de la population envers ces nouveaux modes de paiement.

En France, 4 millions de personnes sont non bancarisées, dont 1M d'entre-elles car interdits bancaires. Face à cela, les moyens de paiement alternatifs développés par Transcash & Fyve ont ainsi permis à plus de 500 000 français d'avoir accès à un moyen de paiement depuis 2009.

Au-delà de la question du pouvoir d'achat, ces derniers sont également prisés pour :

Pour l'éducation des enfants ? 26% des ados possèdent une carte à leur nom et 73% des parents considèrent cela comme un outil pédagogique de gestion

Pour un cadeau

Pour l'étranger : elles peuvent être utilisées dans le monde entier et cela diminue les complications en cas de vol

Pour les dépensiers compulsifs

Pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire

A noter également que le taux de confiance envers les cartes et bracelets prépayés culmine à 89% chez les utilisateurs.

Enfin, Fyve, la fintech lancée par Transcash à l'été 2022, a récemment lancée le 1er bracelet de paiement sans contact étanche (2 bracelets et d'une mini-carte vendu au prix de 20 ?) , ajustable et rechargeable. Une utilisation qui se concentre principalement à Paris et en région parisienne puis à Lyon, Lille, Marseille, Nice.

Dans l'ordre des dépenses, les « Fyvers » utilisent leur bracelet pour effectuer leurs courses quotidiennes en supermarché, manger dans un fast food ou un restaurant traditionnel, boire un verre et se divertir.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette nouvelle innovation et des premiers retours des utilisateurs. Nous sommes pionniers sur le secteur et c'est important de continuer à innover, même 15 après. C'est un marché exaltant et concurrentiel. A nous de favoriser et de simplifier au maximum l'expérience des utilisateurs pour les accompagner dans leurs achats au quotidien » - Richard Sportich, Fondateur de Transcah & Fyve.

Pour répondre aux impératifs de pouvoir d'achat des français, le pack Transcash (2 cartes) à 9,90 euros. Disponibles dans 32 000 points de vente en France (Buralistes, Presses, Points de ventes ...)

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 05:00 et diffusé par :