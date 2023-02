Quantinuum nomme Rajeeb (Raj) Hazra directeur général





Quantinuum consolide davantage son équipe de gestion et de direction alors qu'elle développe sa position de leader mondial.

Raj Hazra aidera Quantinuum, la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée autonome au monde, dans sa mission d'accélérer l'informatique quantique alors qu'elle entre dans une période d'évolution rapide.

Ilyas Khan , actuel directeur général et fondateur, reste dans l'équipe de direction et se concentrera sur le développement de produits et l'innovation en tant que chef des produits. Il reste également membre du conseil d'administration de Quantinuum et occupera le poste de vice-président.

TOKYO, CAMBRIDGE, Angleterre, et BROOMFIELD, Colorado, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Quantinuum a annoncé aujourd'hui la nomination de Rajeeb (Raj) Hazra au poste de directeur général de Quantinuum, avec effet immédiat. L'actuel directeur général de Quantinuum Ilyas Khan quitte ses fonctions, mais restera dans l'équipe de direction de l'entreprise. Il reste membre du conseil d'administration et deviendra vice-président. En outre, il continuera à travailler à temps plein dans l'entreprise en tant que cadre supérieur et stimulera le développement de produits et l'innovation en tant que premier chef des produits de Quantinuum ? un poste qui l'intéresse profondément.

Raj Hazra a plus de trois décennies d'expérience en superinformatique, en informatique quantique et à des postes techniques à travers le monde. Il travaillera en étroite collaboration avec Ilyas Khan et l'équipe de direction pour accélérer l'informatique quantique et faire progresser la commercialisation de l'entreprise. Il prend la direction d'une organisation qui compte actuellement plus de 480 personnes, qui réalise de véritables percées en matière de découverte de médicaments, de soins de santé, de science des matériaux, de cybersécurité, de transformation énergétique et de changements climatiques.

« Raj Hazra est particulièrement qualifié pour ce poste, après avoir prouvé ses capacités techniques dans les technologies de pointe et en superinformatique dans des petites et grandes entreprises, a déclaré Ilyas Khan. Sa vision et ses qualités de dirigeants sont exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à accélérer notre impact dans le secteur de l'informatique quantique, ainsi que dans la société dans son ensemble. Il a l'esprit d'entreprise, une mentalité stratégique, une passion pour les technologies logicielles et matérielles, ainsi qu'une expérience de dirigeant en matière de développement de nouvelles opportunités commerciales pour l'informatique quantique. Il continuera de veiller à ce que Quantinuum soit fondée sur la science et animée par un esprit d'entreprise. Je suis impatient de collaborer avec Raj pour créer des connaissances et des solutions concrètes pour les défis les plus urgents du monde. »

« Avec Raj à la barre, Quantinuum est bien placé pour continuer à étendre son influence sur le secteur émergent des entreprises quantiques, et à avoir un impact sur les défis concrets, a noté Darius Adamczyk, président du conseil d'administration de Quantinuum. Le moment est idéal pour faire entrer Raj dans l'entreprise, alors que nous créons une dynamique pour ouvrir un nouveau chapitre des industries quantiques. Il aidera l'entreprise à stimuler l'innovation à haute vitesse et l'entrepreneuriat dans l'industrie quantique. Je suis également reconnaissant à Ilyas Khan de poursuivre son leadership à un nouveau poste, et je le remercie de continuer à mettre son énergie au profit du succès de Quantinuum. »

« Je suis honoré de prendre mes fonctions en tant que directeur général, où je suis impatient de travailler à la croissance de Quantinuum et de conduire les innovations qui transformeront la façon dont l'informatique quantique agit de façon positive sur le monde, a déclaré Raj Hazra. En nous appuyant sur les bases solides qu'Ilyas et l'équipe ont posées, nous continuerons à faire progresser Quantinuum vers l'avenir. »

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans ce qui est un moment important de l'industrie de l'informatique quantique, a déclaré le président et chef de l'exploitation, Tony Uttley. Nous continuerons à travailler avec nos clients et partenaires pour résoudre certains des problèmes les plus insolubles au monde que l'informatique conventionnelle ne permet pas de résoudre, tout en continuant à respecter nos engagements actuels. »

Dernièrement, Raj Hazra était vice-président principal et directeur général responsable du département informatique et interconnexion de réseaux, et avant cela, il était vice-président principal responsable de la stratégie d'entreprise et des communications chez Micron Technology (Nasdaq: MU) où il était basé à San Jose, en Californie. Il y a créé le bureau de la stratégie d'entreprise, travaillant en étroite collaboration avec les équipes du directeur général pour définir et mettre en oeuvre un plan stratégique quinquennal pour l'entreprise. En tant que directeur général du département le plus important et le plus rentable de l'entreprise, il était responsable d'un P&L de plus de 12 milliards de dollars annuels et d'une équipe mondiale d'activités commerciales, de développement des marchés et d'assistance à la clientèle, répartie entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie.

Avant cela, il a passé 25 ans chez Intel Corporation, où il a dirigé les groupes Entreprise et Gouvernement, Informatique Technique, Architecture et Planification de Supercalculateur et Recherche en Technologie des Systèmes. Il y a transformé l'organisation pour se concentrer sur un monde d'infrastructure hybride et multicloud, générant de nouveaux produits et partenariats. Il a également transformé les activités et réactivé la croissance après plusieurs années de déclin avec des stratégies inédites pour exploiter le passage à une utilisation hybride multicloud et professionnelle de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Il possède également une vaste expérience technique, ayant dirigé des équipes composées de plusieurs centaines de chercheurs répartis dans de multiples régions.

Raj Hazra est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en sciences informatiques du College of William and Mary en Virginie, aux États-Unis, et d'une licence en sciences informatiques de l'Université de Jadavpur à Kolkata, en Inde.

À propos de Quantinuum

Lieu : Cambridge, Royaume-Uni, Broomfield, Colorado, États-Unis

Création : Décembre 2021 (par la fusion de Honeywell Quantum Solutions [États-Unis] et de Cambridge Quantum Computing [Royaume-Uni])

Quantinuum est l'une des plus grandes entreprises d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et du middleware de premier rang de Cambridge Quantum. Guidée par la science et animée par un esprit d'entreprise, Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. Son objectif est de créer des solutions quantiques évolutives et commerciales pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde dans des domaines tels que l'énergie, la logistique, le changement climatique et la santé. L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites aux États-Unis, en Europe et au Japon.

www.quantinuum.com

