Ricardo chargé de définir une norme européenne harmonisée unique d'analyse du cycle de vie pour les véhicules et les batteries à zéro émission





Ricardo, une société mondiale de conseil stratégique en environnement et en ingénierie, a lancé un projet financé par l'Union européenne pour développer une base de référence pour une approche d'analyse du cycle de vie (ACV) unique communément acceptée et appliquée à l'échelle européenne pour les véhicules zéro émission (VZE) et les batteries sur des preuves et des données du monde réel. Cette initiative est une action de coordination et de soutien soutenue par le programme-cadre Horizon Europe et a également reçu un financement de UK Research and Innovation (UKRI).

Actuellement, il n'existe pas de norme européenne ou internationale convenue sur l'analyse du cycle de vie des véhicules, bien qu'il existe un certain nombre de normes en projet ou en cours d'élaboration pour les batteries de véhicules électriques (VE). La définition d'une approche d'analyse du cycle de vie unique et harmonisée pour les véhicules et les batteries est essentielle pour assurer la transparence et la comparabilité des impacts de ces produits. Cela contribuera à atteindre les objectifs du Green Deal, faisant de l'Europe la première économie numérique circulaire, climatiquement neutre et durable. Des normes harmonisées aideront l'industrie, les fournisseurs de mobilité et les planificateurs à développer des produits de transport routier durables optimisés pour lutter contre le changement climatique. Ricardo fait partie de l'équipe centrale du consortium collaboratif TranSensus LCA, coordonné conjointement par l'Institut Fraunhofer pour la durabilité structurelle et la fiabilité des systèmes LBF et la Fraunhofer-Institution of Surface Engineering and Thin Films IST, qui comprend 44 parties prenantes de l'industrie et de la recherche tout au long de la chaîne de valeur des véhicules et des batteries zéro émission, y compris : les instituts de recherche, les fabricants de véhicules et de batteries, l'industrie de l'approvisionnement, les fournisseurs d'énergie et les recycleurs.

Nikolas Hill, responsable des technologies de véhicules et de carburants au sein de l'équipe de transport durable de Ricardo, déclare : « Le rapport majeur sur les impacts du cycle de vie des véhicules routiers que Ricardo a entrepris pour la Commission européenne en 2020 a souligné l'importance de l'analyse du cycle de vie dans le développement durable des produits et des entreprises, mais aussi les défis de son application. En particulier, les efforts visant à utiliser pleinement et à déterminer les avantages des approches d'analyse du cycle de vie par le secteur des transports sont entravés parce qu'il n'existe pas de norme européenne officielle pour l'ACV des véhicules. Cela est dû en grande partie à l'absence d'un cadre cohérent et équitable ou d'une méthodologie harmonisée, ainsi qu'aux limites d'accès et de gestion des données du monde réel et à l'application d'une modélisation cohérente. Grâce à notre travail avec nos partenaires de l'industrie et de la recherche sur ce projet, les experts en politique, stratégie et technologie de Ricardo aideront à fournir une analyse standard, fiable et cohérente de l'empreinte environnementale complète des véhicules, afin d'aider les organisations de l'ensemble de la chaîne de valeur du transport à progresser vers leur objectif d'atteindre la neutralité climatique. »

Le rapport 2020 de Ricardo pour la Commission européenne, DG Climate Action : Déterminer les impacts environnementaux des véhicules à carburant conventionnel et alternatif par le biais de l'ACV a été l'étude la plus large et la plus complète de ce type à ce jour. Le rapport a évalué les impacts du cycle de vie de 65 différents types de véhicules légers et lourds européens et de combinaisons de groupes motopropulseurs. Il a pris en compte la production de 60 chaînes de carburant pour les carburants conventionnels et alternatifs ainsi que 14 formes différentes de production d'électricité, les impacts de la fabrication de véhicules (et de batteries), ainsi que l'utilisation et l'entretien des véhicules, y compris différents scénarios de « fin de vie ». Le rapport a également souligné l'impact positif de la politique existante de l'Union européenne en soutenant directement le passage à une économie plus circulaire et les initiatives visant à développer une chaîne de valeur durable pour les véhicules hybrides et entièrement électriques et leurs batteries en réduisant les émissions industrielles et en améliorant l'efficacité des ressources.

TranSensus LCA est financé par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n° 101056715. Les vues et opinions exprimées sont cependant celles de l'auteur ou des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou du CINEA. Ni l'Union européenne ni l'autorité concédante ne peuvent en être tenues responsables.

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et employant près de 3 000 employés dans plus de 20 pays, nous offrons des niveaux exceptionnels d'expertise dans la fourniture de produits et de solutions durables intersectorielles de pointe et innovantes. Chaque jour, nous permettons à nos clients de résoudre les défis les plus complexes et les plus dynamiques pour contribuer à la réalisation d'un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com

