Sweep étend son action pour aider les entreprises à efficacement piloter la décarbonation et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement





Sweep, la plateforme de gestion et de réduction du carbone, lance Sweep for Supply Chain, une solution permettant aux entreprises de collaborer avec leurs fournisseurs, d'obtenir une vision globale de leurs émissions indirectes « Scope 3 », et ainsi anticiper les risques et les opportunités liés à leurs chaînes d'approvisionnement.

Selon un rapport publié par le World Economic Forum, l'empreinte carbone globale d'une entreprise représente plus des deux tiers de sa chaîne d'approvisionnement. Si on considère le nombre de fournisseurs présent dans cette chaîne, cela rend le pilotage et la réduction des émissions de carbone particulièrement difficiles. Sweep for Supply Chain relève ainsi ce défi en proposant une approche collaborative de la collecte des données carbone et de l'action climat. En cela, Sweep for Supply Chain est la seule solution permettant aux entreprises et aux fournisseurs de se saisir ensemble et avec fiabilité des données carbone des chaînes d'approvisionnement.

Grâce à cette solution technologique, les équipes chargées des achats et du développement durable au sein des entreprises peuvent désormais se connecter directement à leurs fournisseurs pour collecter, calculer, et suivre les émissions individuelles et collectives en temps réel et sur n'importe quelle période de temps. À partir de là, ils utilisent Sweep pour identifier leurs sources principales d'émissions et définir ensemble un plan d'action climat exploitable.

En ayant accès à une vue complète des émissions de leur chaîne d'approvisionnement, les entreprises peuvent également prendre des mesures coordonnées pour respecter leurs engagements en matière d'émissions carbone, suivre les progrès réalisés par rapport à leurs objectifs, et élaborer des stratégies d'optimisation et de réduction des coûts.

Rachel Delacour, Cofondatrice et PDG de Sweep : « Avoir une compréhension claire des émissions de sa chaîne d'approvisionnement est un impératif pour les entreprises. Alors qu'elles naviguent à travers l'instabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et les attentes des consommateurs en matière de produits durables, ces données peuvent les aider à prendre des décisions éclairées pour le climat et dans le choix de leurs partenaires. C'est ainsi qu'elles assureront ainsi leur pérennité. »

Des entreprises telles que QIMA et Prose utilisent Sweep pour faciliter la gestion de leurs données d'émission et se concentrer sur la coordination de l'action climatique avec leurs équipes et leurs partenaires.

Anouschka Jansen, Directrice des solutions de durabilité chez QIMA : « Il faut démystifier les enjeux liés aux émissions de la chaîne d'approvisionnement. Cela commence par donner aux équipes et aux fournisseurs des ressources pratiques et des outils accessibles, comme Sweep. Lorsque j'ai commencé à étudier l'empreinte carbone de QIMA, l'outil de cartographie 'Tree' de Sweep m'a été utile pour clairement comprendre, structurer, et obtenir une vue d'ensemble de nos émissions globales. C'est une étape clé pour identifier les données manquantes, nos principales sources d'émission, et prendre des mesures en conséquence. »

Face aux événements géopolitiques, économiques, et climatiques qui perturbent continuellement les chaînes d'approvisionnement mondiales, la collaboration en matière de données carbone devient un enjeu décisif pour les entreprises. Sweep for Supply Chain se positionne dès lors comme un partenaire stratégique au service de la performance climatique et financière des entreprises.

A propos de Sweep

Sweep aide les entreprises à piloter leur stratégie climatique et atteindre leurs objectifs de décarbonation. En gérant leurs émissions et en menant des actions de réduction à grande échelle, elles se positionnent ainsi comme futurs leaders de l'économie bas-carbone et deviennent des forever companies.

La plateforme axée sur la donnée permet de comprendre, gérer, et réduire facilement son empreinte carbone. Ses fonctions de collaboration et son utilisation ergonomiques permettent aux équipes et à tous les agents de la chaîne de valeur de développer une activité bas-carbone. Sweep dispose également d'une marketplace intégrée, qui permet de contribuer à des projets de réduction et de séquestration carbone dans le monde entier. Avec toutes vos données centralisées, les analyses de Sweep for Supply Chain offrent une vision approfondie de vos progrès et de l'impact de tous les acteurs internes et externes qui participent à leur stratégie climatique.

Sweep est une entreprise à mission, certifiée B Corp, et membre du Carbon Pricing Leadership (Banque mondiale) et de l'International Emissions Trading Association (IETA).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site sweep.net

