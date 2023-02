Communiqué En bref du 14 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | Chomedey

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-40

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : pour A-40 est, via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est et A-520 est. En direction A-40 ouest et A-13 nord / Laval, demi-tour à rue Authier et voie de desserte. Pour les usagers en direction A-520 ouest, via la rue Hickmore et la montée de Liesse.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

L'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction ouest via 23 e Avenue

Avenue Les bretelles en provenance de l'A-520 est et ouest. Détour en direction ouest via les bretelles pour A-13 sud et A-520 est

La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest.

A-15 | Décarie

Montréal

Direction sud

Dans le tunnel Notre-Dame-de-Grâce

Fermeture de 2 voies sur 4, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : à 20 h, l'entrée du chemin de la Côte-Saint-Luc. Détour; via avenue de Monkland, boulevard Décarie nord et demi-tour à la rue Jean-Talon.

A-20 / R-138 | Échangeur Saint-Pierre

Montréal

La bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier

Fermeture de la bretelle, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), rue Notre-Dame ouest, boulevard de Sainte--Anne--de-Bellevue et A-20 ouest / sortie 63

Fermeture par défaut : à 22 h, l'entrée du boulevard Montréal-Toronto pour la R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante et poursuivre sur le détour précédent

Note : à 23 h 30, fermeture de 2 voies sur 3 sur la R-138 ouest, à la fin de l'échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

A-40 | Félix-Leclerc

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

A-40 | Métropolitaine

Montréal

Dans l'échangeur Décarie

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-15 sud / pont Samuel-De Champlain (sortie 66)

Fermeture de la bretelle, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : continuer jusqu'à la sortie 68 (rue Stinson), demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte ouest, demi-tour au chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse est / boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut :

À 21 h 30, l'entrée à la hauteur de l'avenue Royalmount

À 22 h, les bretelles du boulevard Marcel-Laurin ( R-117 sud ) et du boulevard Décarie pour A-15 sud

) et du boulevard Décarie pour A-15 sud À 23 h 59, la bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-15 sud (sortie 66-S). Détour : via la sortie 65 (A-520 ouest) et demi-tour dans le rond-point Côte-de-Liesse.

R-136 | Ville-Marie

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine est

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure.

LAVAL

A-15 | Des Laurentides

Laval

Direction nord

Entre la sortie 16 (boulevard Sainte-Rose) et le début du pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée du boulevard Sainte-Rose. Détour en direction ouest, via A-15 sud et demi-tour à la sortie 14-N (boulevard du Curé-Labelle) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud.

LAURENTIDES

échangeur A-15 / A-640

Boisbriand

La bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-640 ouest

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

échangeur A-30 / A-40

Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-30 est

Fermeture de la bretelle, de mardi 22 h à mercredi 4 h

Détour : via la bretelle pour A-40 est et demi-tour à la sortie suivante.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | Des Cantons-de-l'Est

Brossard

Dans les deux directions

Entre la sortie 11 (A-30) et l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h.

Chambly, Carignan

Direction ouest

À la hauteur de l'échangeur A-35

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h.

R-134 | Boulevard Taschereau

Longueuil

Direction ouest

La bretelle pour la R-112 est (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)

Fermeture de la bretelle, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : demi-tour à la sortie suivante.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

