Une année riche en événements pour Jotun





Jotun a bien navigué durant une année 2022 exigeante. Le revenu d'exploitation s'est établi à 27 858 millions NOK et le bénéfice d'exploitation à 3 737 millions NOK.

Le revenu d'exploitation est en hausse par rapport à 22 809 millions NOK en 2021, tiré par la croissance dans tous les segments. Les revêtements marins ont apporté une contribution particulièrement positive, en raison de la croissance du marché des nouvelles constructions ainsi que d'un solide marché de maintenance. Pour les revêtements de protection, Jotun a également enregistré une forte croissance des ventes. Les peintures décoratives ont généré une forte croissance au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ce qui a compensé la baisse des ventes en Scandinavie.

Une année sous tension

Le résultat d'exploitation a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente. L'amélioration s'explique principalement par la croissance du volume, les hausses de prix et un bon contrôle des coûts. Les effets de change en raison d'une couronne norvégienne en baisse ont également eu une contribution positive.

« 2022 a été une année compliquée et mouvementée pour Jotun. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous avons gagné des parts de marché sur un certain nombre de marchés. Une forte croissance, des employés compétents et un bon contrôle des coûts ont assuré de nouveaux records de ventes et le meilleur résultat dans l'histoire de l'entreprise », déclare le président et chef de la direction, Morten Fon.

Investissements

Le développement positif de Jotun s'est produit lors d'une année comportant plusieurs défis mondiaux, comme la guerre en Ukraine, les effets de la Covid, la crise énergétique en Europe, l'inflation et les marchés turbulents des matières premières et de la logistique.

Pourtant, Jotun maintient son plan d'investissement. En 2022, la société a ouvert de nouveaux sites au Qatar, au Pakistan et au Bangladesh. Dans le même temps, un nouveau siège social régional et un nouveau centre de R&D à Dubaï ont été achevés. Des améliorations ont également été réalisées dans les installations de production de Sandefjord, en Norvège.

Perspectives

Avec des opérations dans quatre segments et sur tous les continents, Jotun est exposé aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques dans le monde entier. Le début de la nouvelle année se caractérise également par des perturbations et des incertitudes. Après une longue période de forte croissance, les prix des matières premières ont légèrement baissé au cours du second semestre de 2022, mais les prix sont toujours à un niveau élevé.

« Il existe de nombreux facteurs qui peuvent affecter le secteur de la peinture à l'avenir, mais Jotun entame 2023 sur une dynamique positive. Nous avons une organisation solide avec une forte culture d'entreprise, et sommes bien positionnés pour poursuivre une croissance rentable », déclare Fon.

Principaux aspects financiers

(millions NOK) 2022 2021 Variation Revenu d'exploitation 27 858 22 809 22 % Bénéfice d'exploitation 3 737 3 138 19 % Bénéfice avant impôt 3 191 2 890 10 %

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

