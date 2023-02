ProAmpac reçoit la notation la plus élevée AA+ du BRCGS sur son site d'Elsham, au Royaume-Uni





ProAmpac, un leader mondial de l'emballage souple, a annoncé aujourd'hui que son site d'Elsham, au Royaume-Uni, a reçu la plus haute certification du BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standard), le niveau le plus élevé attribué aux entreprises respectant la conformité en matière de gestion des dangers et des risques, d'hygiène, de sécurité des produits et de qualité.

La norme BRCGS est la première à avoir été reconnue par l'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire (GFSI). En aidant les sites de fabrication à fournir des produits assurant leur qualité, conformes à la législation et authentiques, la norme est devenue la référence du secteur pour les producteurs de toutes les applications d'emballage.

ProAmpac a reçu la notation maximale AA+ au cours d'un audit non annoncé du site d'Elsham. Pour obtenir la notation AA+, la norme sur les matériaux d'emballage (Packaging Materials Standard Issue 6), établie par l'organe directeur du BRCGS, doit être respectée et attestée par un auditeur sur place lors de la visite du site.

Selon Sean Conlin, directeur des opérations chez ProAmpac Elsham, « les employés de notre établissement préparent le site chaque jour comme si un audit était prévu. Chaque employé connaît sa mission et l'exécute chaque jour. Nos actions quotidiennes nous ont permis d'obtenir la notation AA+ la plus élevée, ce qui apporte en retour de la valeur à nos clients ».

Emma Barrington, responsable QHSE, a déclaré : « L'implication quotidienne garantissant que notre site est toujours prêt à accueillir un audit, implique de nombreux employés, notamment nos chefs d'équipe, ainsi que quatre personnes clés, Dan Conlin, Scott Kelly, Colin Sargent et Tom Ward, qui ont joué un rôle déterminant menant à l'application de toutes les normes du BCRGS nécessaires à la certification ».

L'équipe d'Elsham est fière d'avoir obtenu la notation AA+ du BCRGS, grâce à la mise en place de normes élevées et à la préparation permanente du site pour l'accueil d'audits.

Créée en 2015, ProAmpac s'est développée en ayant actuellement 50 sites dans le monde, comprenant plus de 6 000 employés fournissant plus de 5 000 clients dans 90 pays. Cette croissance a été accompagnée d'une reconnaissance accrue et de certifications de plus en plus nombreuses de la part de multiples autorités mondiales, telles que l'Organisation internationale de normalisation (ISO), les certifications alimentaires GFSI, SQF et BRC, ainsi que d'autres organisations. La liste complète des certifications qualité figure sur le site Web de ProAmpac.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est l'une des principales entreprises mondiales d'emballages souples offrant une gamme étendue de produits, fournissant à un marché mondial diversifié des solutions d'emballage créatives, un service à la clientèle exceptionnel et des innovations primées. La conception de ProAmpac en matière de durabilité - ProActive Sustainability® - est de fournir des produits d'emballage souple durables et innovants pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre tâche par cinq valeurs fondamentales qui constituent la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. Basée à Cincinnati, ProAmpac est détenue par Pritzker Private Capital ainsi que par la direction et des co-investisseurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ProAmpac.com ou contactez [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord très bien positionnées dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. La base de capital différenciée et de longue durée de la société permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, et un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises sur le long terme et représente un partenaire idéal pour les entreprises entrepreneuriales et familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site PPCPartners.com.

