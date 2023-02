L'Institut de technologie de la Colombie-Britannique reçoit un financement de plus de 14,5 millions de dollars pour soutenir la formation dans les domaines de l'aérospatiale et des sciences de la vie





Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui contribueront à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre qualifiée, à alimenter une croissance économique inclusive et à créer des emplois bien rémunérés

VANCOUVER, BC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Qu'ont en commun les domaines de l'aérospatiale et des sciences de la vie? Ils sont tous deux des pôles d'innovation et de croissance en Colombie-Britannique. Comptant plus de 200 entreprises dans ce domaine, la Colombie-Britannique est dotée de l'une des principales grappes aérospatiales au Canada. C'est en Colombie-Britannique que le secteur des sciences de la vie connaît la croissance la plus rapide au Canada. PacifiCan est déterminée à aider les entreprises de ces secteurs à innover et à prospérer.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 14,5 millions de dollars de PacifiCan destiné à deux projets de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT).

L'investissement comprend plus de 9,3 millions de dollars au titre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale et plus de 5,2 millions de dollars au titre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour aider le BCIT à créer de nouveaux programmes de formation dans les secteurs de l'aérospatiale et des sciences de la vie.

L'industrie aérospatiale de la Colombie-Britannique est aux prises avec des pénuries de main-d'oeuvre, surtout quant aux employés qui travaillent à l'entretien, à la réparation et à la révision. Pour répondre aux besoins de l'industrie en travailleurs qualifiés, le BCIT reçoit un financement de plus de 9,3 millions de dollars pour lancer un nouveau programme de formation pratique sur l'entretien, la réparation et la révision des turbines à gaz dans le secteur aérospatial, le premier du genre en Amérique du Nord. Cet investissement devrait permettre de créer 160 nouveaux emplois et de générer des revenus supplémentaires de 360 millions de dollars en Colombie-Britannique d'ici 2027.

La Colombie-Britannique, et le Canada dans son ensemble, font également face à des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de la biofabrication. Cependant, la formation pratique reconnue par l'industrie n'est pas offerte dans l'Ouest canadien, ce qui peut limiter la capacité du Canada à attirer des talents et à être concurrentiel à l'échelle mondiale.

C'est pourquoi le BCIT reçoit un financement de plus de 5,2 millions de dollars pour créer un centre national de formation en biofabrication. La Province de la Colombie-Britannique versera également deux millions de dollars. Cette installation offrira de la formation, du perfectionnement professionnel et des talents aux entreprises de biotechnologie de la Colombie-Britannique et de tout l'Ouest canadien. Cet investissement devrait permettre de former plus de 700 personnes par an une fois que le centre sera opérationnel et de former du personnel hautement qualifié pour occuper des emplois en demande.

Citations

« La première étape pour bâtir une prospérité à long terme est de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre à court terme. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de former les employés talentueux dont nos secteurs de la biofabrication et de l'aérospatiale ont besoin pour innover et se développer. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique connaît la croissance la plus rapide au Canada, et il aura besoin de centaines et éventuellement de milliers de nouveaux employés hautement qualifiés pour poursuivre son expansion. L'établissement du centre de formation ici, en Colombie-Britannique, fait partie de l'engagement 'Future Ready' (prêt pour l'avenir) du plan d'action 'Stronger BC' (une Colombie-Britannique plus forte). Il nous aidera à remédier à la pénurie actuelle de main-d'oeuvre qualifiée, à nous préparer résolument pour l'avenir et à stimuler les entreprises et la compétitivité de la Colombie-Britannique. »

- Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique

«?Ce Centre national de formation en biofabrication est une continuation naturelle de l'expertise de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique en matière de perfectionnement de la main-d'oeuvre pour soutenir le secteur des sciences de la vie au Canada. Grâce au soutien financier de la province de la Colombie-Britannique et du gouvernement du Canada, nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la Canadian Alliance for Skills and Training in Life Sciences (l'Alliance canadienne pour l'acquisition de compétences et la formation en sciences de la vie) afin de mettre sur pied une installation de pointe et une série de programmes répondant aux besoins de l'industrie. La Colombie-Britannique est depuis longtemps reconnue comme un chef de file dans le domaine des biosciences et ce jour marque une autre étape importante pour la création d'un centre de perfectionnement de la main-d'oeuvre en biofabrication et la mise en place d'un éventail de programmes pour soutenir la croissance de ce secteur.?»

- Paul McCullough, président intérimaire de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique

« Le programme amélioré de technicien de turbine à gaz pour avions est un excellent exemple de la façon dont l'approche agile de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique en matière de perfectionnement de la main-d'oeuvre, associée à la participation des chefs de file de l'industrie, peut servir de tremplin à de nouvelles approches en matière d'éducation postsecondaire et permettre à la population canadienne d'accéder à des carrières intéressantes et enrichissantes. Ce programme entièrement financé permettra aux étudiants d'accéder à une éducation sans frais de scolarité et d'apprendre à la fois sur le campus aérospatial de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) et dans les installations de MTU Maintenance Canada. En apprenant directement des chefs de file dans le domaine et en appliquant leurs compétences à l'aide des dernières technologies, les étudiants seront préparés à entreprendre une carrière enrichissante dans le secteur aérospatial. »

- Paul McCullough, président intérimaire de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT).

« La Canadian Alliance for Skills and Training in Life Sciences (l'Alliance canadienne pour l'acquisition de compétences et la formation en sciences de la vie) se réjouit de travailler avec l'Institut de technologie de l'information de la Colombie-Britannique (BCIT) et d'autres organismes pour aider à créer un bassin de talents qui favorisera la croissance du secteur de la biofabrication. Le lancement de cette nouvelle installation permettra aux employés de l'industrie et aux étudiants de niveau postsecondaire d'avoir accès à une formation théorique et pratique dans le cadre d'un programme d'études reconnu mondialement. Nous apprécions le soutien du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que de notre réseau de partenaires industriels et universitaires. »

- Penny Walsh-McGuire, directrice générale de la CASTL

« En tant que principal fournisseur de services d'entretien, de réparation et de révision à l'industrie aéronautique, MTU Maintenance Canada est fière de s'associer au BCIT pour susciter un nouvel intérêt à l'égard des carrières dans l'aérospatiale et contribuer à la recrudescence de techniciens qualifiés dans notre province. »

- Mark Roesler, Directeur, Qualité, MTU Maintenance Canada Ltd.

Faits en bref

L'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) aide le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie prêt à affronter la concurrence sur la scène mondiale. Grâce à un budget total de 250 millions de dollars sur trois ans (jusqu'au 31 mars 2024), cette initiative est mise en oeuvre par les agences de développement régional (ADR) du Canada, y compris PacifiCan.





Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.





PacifiCan est le partenaire fédéral spécialisé en matière de développement économique pour les Britanno-Colombiens. Cela signifie que nous devons concentrer nos efforts sur les entreprises novatrices en pleine croissance au pays qui soutiennent la concurrence à l'étranger, qui créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive dans les collectivités de la Colombie-Britannique.

