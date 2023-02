Invitation aux médias - Les 9 et 10 mars 2023, vous êtes invité.e.s Aux journées d'études d'Action Femmes et Handicap





Toujours ensemble dans l'action !

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Action femme et handicap (AFH) est fière de vous inviter à nos journées d'études. Ces journées visent à donner un espace aux femmes en situation de handicap pour discuter des enjeux auxquels elles font face et pour interagir avec des actrices et des acteurs impliqués dans la cause des femmes et celle des personnes en situation de handicap. Ensemble, nous proposerons des solutions et des pistes d'actions tout en rendant visibles ces enjeux constamment ignorés dans les politiques et plans d'action gouvernementaux.

Au rendez-vous : ateliers, panels, moments de discussion et pauses-rencontres.

Venez prendre une bouchée, un café et participer à la discussion.

Nos journées d'études seront divisées en quatre ateliers distincts.

Ouvert à toutes celles et ceux qui ont à coeur les enjeux vécus par les femmes en situation de handicap.

Participez à un ou plusieurs ateliers, à votre guise.

Atelier 1 : Parler de nos enjeux à travers le théâtre

9 mars de 13:00 à 16:00 - Offert en présentiel seulement.

En collaboration avec La Collective Théâtre de l'Opprimé , nous donnerons vie à la plateforme de revendications d'AFH. Une belle occasion de réfléchir aux problématiques sociales différemment !

Atelier 2 : Logement et accessibilité pour les femmes en situation de handicap : une question de justice.

9 mars de 17:00 à 20:00 - Offert en mode hybride.

Pour aborder les difficultés rencontrées par les femmes en situation de handicap dans leur recherche de logement, nous avons réuni des panélistes impliquées en recherche, accessibilité universelle et défense collective des droits des personnes en situation de handicap.

Atelier 3 : Discussion de groupe sur la violence et les femmes en situation de handicap : où en sommes-nous avec l'accessibilité des ressources d'aide ?

10 mars de 13:00 à 16:00 - Atelier offert en mode hybride

Afin de cerner la question de l'accessibilité des ressources d'aide et de lutte contre la violence, nous vous proposons ce moment d'échange avec des représentantes de ces ressources ainsi qu'avec des femmes en situation de handicap.

Atelier 4 : Femme en situation de handicap et sexualité: comment reprendre du pouvoir par le plaisir ?

10 mars de 17:00 à 20:00 - Offert en présentiel seulement.

«Taboue et invisibilisée, la sexualité des femmes en situation de handicap est fréquemment abordée sous l'angle de la médicalisation et dans une visée de réduction des risques. » (Gwendoline Lüthi, 2023).

Pour lever les tabous sur la question de la sexualité, nous vous proposons en guise de clôture de ces journées d'études un atelier animé par Gwendoline Lüthi , sexologue spécialisée auprès des personnes en situation de handicap.

Événement gratuit tenu les 9 et 10 mars 2023 au Centre Saint-Pierre .

Programmation complète sur notre page facebook : https://fb.me/e/2DhSh19Tu

Inscription obligatoire via courriel, par téléphone ou en remplissant le formulaire : https://forms.gle/RJEn5FdoNFSBRmYZ7

Ces journées bouclent le projet Du je au nous, rendu possible grâce au financement du ministère Femmes et Égalités des genres Canada.

Ce projet avait comme objectif de développer les capacités organisationnelles d'AFH, dans le but de permettre à l'organisme d'être mieux outillé et, de ce fait, plus apte à répondre à sa mission, celle de défendre collectivement les droits des femmes en situation de handicap afin d'améliorer leurs conditions de vie et de favoriser leur autonomie et leur pleine participation citoyenne.

SOURCE Action des femmes handicapées (Montréal)

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 14:08 et diffusé par :