MindMaze ouvre la voie à la récupération neuronale des membres supérieurs grâce à un dispositif intelligent et révolutionnaire d'évaluation et d'entraînement de la dextérité des mains

MindMaze, pionnier international du développement de neurothérapies numériques basées sur l'IA, est fier d'annoncer le lancement aux États-Unis et dans l'Union européenne d'Izar ®1, un dispositif intelligent, unique en son genre, homologué par la FDA et marqué CE, qui a été conçu pour les patients atteints d'une déficience de la fonction motrice des mains. Izar entend combler une grande lacune dans les soins neurologiques actuels et cherche à s'imposer comme le traitement le plus efficace en matière de dextérité et de force des mains pour traiter toute une série d'affections neurologiques. Ce dispositif breveté constitue une avancée significative dans les efforts de MindMaze pour fournir des soins plus efficaces aux patients en développant son portefeuille grandissant de soins et de médecine numériques à travers la combinaison de dispositifs intelligents. Le dispositif Izar est intégré à une approche omnisite et globale pour le traitement et le suivi de maladies neurologiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux (AVC), la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les lésions cérébrales traumatiques (LCT), entre autres.

Que ce soit pour boutonner une chemise, manger, taper sur un clavier ou conduire une voiture, nos mains sont essentielles à notre autonomie personnelle et économique. L'altération de la fonction de la main est l'un des handicaps les plus courants à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC), la paralysie de la main et du membre supérieur pouvant se manifester chez 87 % des survivants d'un AVC. Comme on peut s'y attendre, les patients considèrent donc la récupération de la main comme l'un des facteurs les plus importants pour améliorer leur qualité de vie et leur autonomie. Cependant, le traitement des mains est encore aujourd'hui un véritable défi sous le régime actuel des soins, étant donné les limitations inhérentes en matière de temps, de ressources et de technologie. La solution Izar permet aux cliniques de répondre enfin aux besoins non satisfaits ou mal desservis en ce qui concerne la récupération de la motricité des mains moyennant de nouveaux programmes d'autoentrainement à domicile, supervisés à distance ou en clinique, élevant ainsi le niveau et la qualité de l'entrainement.

Izar est un dispositif de contrôle hypersensible conçu pour entrainer et évaluer à la fois la dextérité et la force, en captant les forces de prise les plus subtiles et les mouvements du poignet nécessaires à la réalisation des tâches de la vie quotidienne. Izar est capable de mesurer les forces des doigts et des mains des patients à un niveau inférieur au newton, ce qui permet de traiter les groupes de patients les plus diminués. Ce dispositif de contrôle convivial et facilement transportable est accompagné d'un jeu exclusif et stimulant qui permet aux patients de s'entrainer tout seul, que ce soit en clinique, au lit ou depuis le confort de leur domicile, ce qui améliore et élargit considérablement les possibilités d'entrainement.

«?Il est extrêmement enthousiasmant d'avoir en main un dispositif aussi polyvalent que l'Izar. Il peut servir à la fois de contrôleur pendant la réalisation de mouvements de préhension, d'appareil d'entraînement à la gradation de la force de préhension et d'évaluateur de la dextérité?», a déclaré le professeur John Krakauer, M.D., Ph. D. et directeur médical en chef de MindMaze. «?L'appareil est aussi facilement transportable, et peut donc être utilisé dans tout le continuum de soins, chose importante car le membre supérieur, et la main en particulier, est trop souvent négligé dans les programmes de neuroréhabilitation?», ajoute-t-il.

Des centres de renommée internationale comme le laboratoire Shirley Ryan Ability Lab aux États-Unis, l'University College London au Royaume-Uni et l'Université d'Aukland en Nouvelle-Zélande utilisent déjà habituellement le dispositif Izar dans des recherches cliniques pionnières. Izar a été soumis à des tests rigoureux de prélancement sur neuf sites et a effectué plus de 250 heures de thérapie active supervisée et d'auto-entraînement auprès de 250 patients, suscitant par la suite des commentaires unanimement positifs.

«?Grâce à Izar, j'ai pu à nouveau sentir ma main pour la première fois, et je pouvais même légèrement la bouger de moi-même en visionnant le mouvement à l'écran. Cette expérience m'a donné beaucoup d'espoir?», a déclaré Berit H., une patiente du centre P.A.N. Zentrum, en Allemagne. Julia Knape, une thérapeute travaillant pour le même programme, a ajouté : «?Nos clients étaient réellement surpris de découvrir qu'ils pouvaient encore utiliser leurs mains et leurs doigts de façon coordonnée. Le fait de pouvoir visualiser même les plus subtiles des fonctions les rendait plus motivés pour suivre leur traitement.?»

Izar est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis ainsi que dans quelques pays européens, dont la France, la Suisse et l'Allemagne, avec un contenu permettant l'entraînement à la dextérité de la préhension, du pincement et de la prise. Les futurs modules logiciels débloqueront des contenus pour l'entraînement du poignet, des mouvements bilatéraux, des mouvements combinés du membre supérieur et de la main, ainsi que des évaluations de la dextérité de la main et du poignet.

