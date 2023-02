Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le recours à la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux





QUÉBEC, le 14 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du projet de loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux prévu le 15 février* à l'Assemblée nationale, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par le sous-ministre associé à la Direction des ressources humaines et de la rénumération, Daniel Paré, accompagné de l'avocat spécialiste en conditions de travail du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, Jocelyn Beaudoin, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

À noter que ces deux événements de presse ne s'adressent qu'aux journalistes faisant partie de la Tribune de la presse du Parlement du Québec.

Il sera toutefois possible de regarder cette conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec. Cette dernière sera également diffusée sur la page Facebook du ministre de la Santé, Christian Dubé.

DATE : Mercredi, le 15 février 2023



HEURE : Séance d'information technique* : 10 h

* sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi





Conférence de presse : 11 h



LIEU : Assemblée nationale du Québec**

Hôtel du Parlement

Salle : Evelyn-Dumas (1.30)

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



** Cet événement de presse ne s'adresse qu'aux journalistes faisant partie de la tribune de la presse

Avis de santé publique : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Pour plus d'information, consulter Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 13:00 et diffusé par :