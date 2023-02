Le gouvernement du Canada modernise la marque Canada pour les produits agricoles et agroalimentaires sur les marchés internationaux





OTTAWA, ON, le 14 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, dévoile aujourd'hui une modernisation du programme de la marque Canada, accompagnée d'une trousse d'outils numériques pour aider les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes à mettre en valeur leurs produits sur les marchés internationaux.

Plus moderne, plus flexible, plus facile à utiliser et optimisé pour les plateformes numériques, le programme de l'image de marque Canada a été mis à jour afin de répondre au besoin de l'industrie de s'adapter aux nouvelles réalités du marché virtuel. La stratégie et ses outils, disponibles gratuitement, ont été élaborés en collaboration avec l'industrie et les gouvernements provinciaux à la suite de mises à l'essai, de recherches et de rencontres de consultation.

La marque Canada pour les aliments a été lancée en 2006 par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et contribue depuis au succès de centaines d'entreprises et d'associations agroalimentaires canadiennes à l'international. Le Canada jouit d'une solide réputation de fournisseur d'aliments de qualité et respectueux de l'environnement, sur laquelle les producteurs et les transformateurs s'appuient pour faire la promotion de leurs produits à l'étranger.

Le Programme de la marque Canada offre à ses membres :

un nouveau logo et une identité visuelle modernisée;

une trousse d'outils de commercialisation remaniée proposant:

du contenu vidéo;



des animations graphiques, des GIF et des autocollants numériques;



des messages marketing actualisés;



une photothèque revitalisée;



un nouveau portail client pour l'inscription et l'accès aux ressources.

Les entreprises prêtes à exporter peuvent s'inscrire gratuitement au Programme de la marque Canada pour avoir accès aux outils d'image de marque optimisés pour l'environnement d'affaires numérique d'aujourd'hui.

Compte tenu de la montée du protectionnisme, de l'impact des facteurs géopolitiques et du risque accru auquel sont confrontées les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes, il demeure essentiel de poursuivre la diversification des marchés d'exportation de façon réfléchie et proactive. Comme le souligne la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, le renforcement du commerce international, des investissements et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement est l'un des principaux objectifs stratégiques du Canada.

Citation

« Les aliments canadiens ont une excellente réputation à l'international et cette nouvelle image de marque sera un atout pour nos exportateurs qui évoluent dans un milieu hautement concurrentiel. Ils forment un important moteur économique au pays, et nous allons continuer de les aider à développer de nouveaux marchés et débouchés. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La marque Canada est un avantage concurrentiel pour les exportateurs canadiens et renforce leur présence sur les marchés internationaux en les associant à la réputation enviable du Canada à l'étranger.

AAC aura l'occasion de présenter tous les éléments de la nouvelle marque Canada pour la première fois à l'étranger pendant l'exposition internationale de l'alimentation FOODEX au Japon, en mars 2023.

Les exportations agricoles et agroalimentaires du Canada continuent d'augmenter. La cible de 75 milliards en exportations agricoles et agroalimentaires d'ici 2025 a été dépassée dès 2021, atteignant plus de 82 milliards de dollars.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, AAC travaille avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour atteindre des revenus de 250 milliards de dollars et des exportations de 95 milliards de dollars pour le secteur d'ici 2028.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 12:16 et diffusé par :