Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans les programmes et la formation en français à l'Université d'Ottawa





Le gouvernement du Canada appuie la communauté franco-ontarienne d'Ottawa.

OTTAWA, ON, le 14 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, participera à une conférence de presse mercredi où elle annoncera un investissement important à Ottawa qui profitera à la communauté franco-ontarienne. La ministre sera accompagnée de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure normale locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse sont priés de confirmer leur présence en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mardi 14 février 2023.

DATE :

Le mercredi 15 février 2023

HEURE :

9 h

LIEU :

Université d'Ottawa

Complexe STEM

150, Louis-Pasteur Privé

Ottawa

