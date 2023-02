Les ministres St-Onge et Fortier soulignent le financement accordé à la région d'Ottawa-Vanier dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous





Le gouvernement du Canada fournit un soutien pour améliorer l'accès aux activités sportives communautaires et éliminer les obstacles à la participation au sport organisé

OTTAWA, ON, le 14 févr. 2023 /CNW/ - L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'éliminer les obstacles à la pratique du sport parmi les populations sous-représentées afin d'accroître leur participation.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, ont souligné l'octroi de plus de 339 655 dollars à 16 projets de la région d'Ottawa-Vanier pour la tenue d'activités sportives communautaires. Ces fonds sont distribués par des organismes à l'échelle nationale ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Les ministres St-Onge et Fortier ont fait cette annonce à la suite d'une rencontre avec l'équipe de Prezdential, l'un des organismes communautaires bénéficiaires. Elles ont pu constater le travail considérable accompli par l'organisme à but non lucratif pour offrir des expériences positives de basket-ball aux jeunes issus de communautés défavorisées et racisées.

Les activités sportives organisées par les groupes financés qui travaillent sur le terrain, allant du volleyball et du football au karaté et à la danse, contribueront à réduire les obstacles qui entravent la participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et racisées ou parmi les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de handicap.

Citations

« Par notre soutien au sport communautaire, nous réitérons notre engagement à rendre nos communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important dans le renforcement de l'estime de soi et l'acquisition de compétences en leadership, ce qui permet aux gens de grandir et de s'épanouir aux plans physique, émotionnel et social. Le sport doit être accessible à tout le monde, et chacun mérite d'avoir la possibilité de faire du sport et de l'activité physique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Tout le monde - les communautés noires, autochtones et racisées, les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de handicap - devrait avoir la possibilité de faire du sport. Ce financement accordé dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous vise à éliminer les obstacles et à faciliter l'accès aux activités sportives communautaires pour les groupes sous-représentés d'Ottawa-Vanier. Les organismes dévoués qui reçoivent ce financement continueront à bâtir des communautés plus fortes et plus saines en offrant des programmes sportifs dans notre communauté. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

« Il m'est difficile de trouver les mots pour expliquer les bienfaits que je constate chez les jeunes qui participent à nos programmes. Ces programmes leur offrent un espace vraiment inclusif et sécuritaire où ils peuvent gagner en confiance et en intelligence émotionnelle, et découvrir qui ils sont, tout en étant soutenus par la communauté et des mentors ayant des expériences vécues communes. Ce sont des programmes d'entraînement au basket-ball, mais il s'agit de bien plus que cela. J'ai toujours rêvé de pouvoir offrir mes programmes gratuitement aux jeunes qui en ont le plus besoin. Je suis tellement reconnaissant envers Bon départ pour son soutien, dont les répercussions seront énormes! »

- Manock Lual, fondateur et chef de la direction, Prezdential

Les faits en bref

Cet investissement aidera les organismes communautaires à améliorer l'accès aux activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation aux sports.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de handicap. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en oeuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en oeuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Produits connexes

Liste des projets financés dans la région de Ottawa-Vanier grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous

Association canadienne des parcs et loisirs

L'Association canadienne des parcs et loisirs a affecté 82 500 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir trois organismes communautaires de la région d'Ottawa-Vanier :

Christie Lake Kids Social Planning Council of Ottawa (SPCO) The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional

Programme inc. Connu sous le nom de : The School

of Dance

Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire a affecté 206 955 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir sept organismes communautaires de la région d'Ottawa-Vanier :

Prezdential Social Planning Council of Ottawa (SPCO) Christie Lake Kids Centre de ressources communautaires de la Basse-

Ville Association de football des Giants de North

Gloucester Patro d'Ottawa The School of Dance

SportJeunesse Canada

SportJeunesse Canada a affecté 1 750 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir trois organismes communautaires de la région d'Ottawa-Vanier :

Maverick Volleyball Mundial Football Club Randa KyoFit Karate

Éducation physique et santé Canada

Éducation physique et santé Canada a affecté 2 450 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir un organisme communautaire de la région d'Ottawa-Vanier :

Jungle Sports/école secondaire Lester B. Pearson

High School - Commission scolaire catholique

d'Ottawa

Rowing Canada Aviron

Rowing Canada Aviron a affecté 46 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir deux organismes communautaires de la région d'Ottawa-Vanier :

Ottawa New Edinburgh Club Club d'aviron d'Ottawa

* La liste comprend le financement prévu au 30 janvier 2023 et soumis par les organismes à l'échelle nationale. La liste finale des organismes bénéficiaires peut varier.

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada.

