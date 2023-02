Altasciences renforce ses capacités laboratoires à Columbia





Les installations de laboratoire d'Altasciences à Columbia, dans le Missouri, font l'objet d'une expansion importante, avec l'achèvement des travaux prévu cette année. Le nouvel espace de 8 000 pieds carrés sera identique à l'actuel laboratoire bioanalytique d'Altasciences à Laval, au Québec, avec des équipements et des capacités bioanalytiques de pointe. Cela complétera l'offre de services déjà disponible sur le site d'Altasciences à Seattle, dans l'État de Washington, pour soutenir les études précliniques et cliniques menées aux États-Unis.

L'emplacement stratégique du laboratoire, à proximité des installations précliniques et cliniques, reflète la volonté d'Altasciences d'assurer une collaboration optimale entre les équipes, les sites et les phases de développement.

« Nous sommes ravis de l'expansion du laboratoire sur notre site de Columbia. Avec ce laboratoire à service complet de bioanalyse et de cytométrie en flux, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à fournir des analyses rapides et de haute qualité d'échantillons d'étude pour nos clients », déclare Lynne Le Sauteur, vice-présidente, sciences laboratoires, Altasciences.

Idéalement situé dans le Midwest, le site de Columbia se trouve à proximité de la ville universitaire en plein essor qui est facilement accessible depuis tout le pays. Le laboratoire de bioanalyse comprendra 48 bancs de travail dans un espace ouvert, avec des services couvrant la spectrométrie de masse et les tests de liaison de ligands, la cytométrie en flux, les biomarqueurs, ainsi que la culture cellulaire.

« Chez Altasciences, nous continuons d'accroître notre capacité d'appui à notre plan de croissance stratégique et nous attendons avec impatience l'achèvement de ce nouveau laboratoire pour compléter notre offre de services en Amérique du Nord », déclare Andy Brown, directeur du site de Columbia, Altasciences.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de développement de médicaments et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études de pharmacologie précliniques et cliniques, notamment en matière de formulation, fabrication et services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement des médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent les tests d'innocuité précliniques, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

