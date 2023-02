Moody's à la recherche de partenaires à but non lucratif alignés sur sa stratégie d'impact communautaire





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui que sa branche Investissement social d'entreprise, Moody's Foundation, lance un appel à candidatures de partenaires à but non lucratif du monde entier alignés sur ses deux domaines d'intervention stratégique: le renforcement des capacités des petites entreprises et le soutien de la restauration des écosystèmes dans les pays émergents.

«Chez Moody's, nous pensons que promouvoir l'inclusion et la résilience permet de construire un avenir plus prospère, a déclaré Jennifer Stula Rivera, responsable mondiale de l'impact communautaire chez Moody's. Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux partenaires alignés sur nos priorités stratégiques et sur notre mission consistant à doter les gens des connaissances et des ressources dont ils ont besoin pour mettre à profit les opportunités et prospérer.»

«L'autonomisation de nos employés et de nos communautés est au coeur de notre système de valeurs, de notre stratégie d'entreprise et de notre raison d'être, a déclaré David Platt, directeur de la stratégie chez Moody's. Nos collègues sont essentiels au succès de nos programmes de bénévolat et de mentorat et nous sommes impatients de les mettre en contact avec de nouveaux partenaires qui font la différence dans leurs communautés.»

La stratégie d'impact communautaire de Moody's s'attaque aux problèmes qui affectent de manière disproportionnée les personnes dans les marchés émergents. Moody's utilise les subventions offertes par Moody's Foundation pour mettre en oeuvre des initiatives d'engagement des employés, telles que des programmes de bénévolat et de mentorat, et met à disposition ses produits et services pour soutenir ses deux domaines d'intervention:

Renforcement des capacités des petites entreprises: aider les entrepreneurs mésestimés, tels que les femmes et les personnes de couleur, à développer leurs entreprises et à augmenter les possibilités d'emploi et la mobilité socio-économique des personnes de leurs communautés.

Soutien de la restauration des écosystèmes: fournir aux communautés vulnérables à la dégradation environnementale des ressources, des services et des outils pour renforcer leur résilience face à une planète en évolution.

Les organisations à but non lucratif intéressées sont invitées à examiner la demande de soumission et à répondre à ce test d'éligibilité. Les entités éligibles seront invitées à soumettre leur candidature. La date limite de soumission des candidatures est fixée au mercredi 15 mars à 17h00 ET.

Pour plus d'informations sur les programmes Moody's Foundation et Moody's Community Impact, rendez-vous sur: https://www.moodys.com/communityimpact

