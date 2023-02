Time To Watches revient pendant la Geneva Watch Week





GENÈVE, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Christian Wipfli, Directeur Général de Time to Watches, est ravi d'annoncer qu'après le succès de l'année dernière, le désormais incontournable événement Time to Watches reviendra à Genève, pendant la Watch Week, à la HEAD ? Genève. Partenaire principal de l'événement, La Haute École d'Art et de Design, l'accueillera dans Le Cube, espace phare de son campus, un magnifique édifice issu du patrimoine industriel genevois.

Time to Watches est devenu un événement riche, diversifié et décontracté offrant un espace créatif et cool pour les marques indépendantes où la créativité règne. Orienté sur la rencontre et l'échange, Time to Watches a pour ambition de faire naître des synergies entre les marques présentes et leurs invités. Montres historiques, newcomers, fashion, CPO (Certified Pre-Owned), montres connectées, chaque visiteur y trouvera son bonheur.

Sous cette nouvelle devise « The Open Side of the Watch World », Time to Watches accueillera une sélection de marques de tous horizons :

Détails de l'événement?:

28?mars au 1er?avril?2023

HEAD ? Genève

L'événement sera ouvert au public et professionnels durant les 5?jours.

Mise en vente des billets pour le public?prévue le 15?mars?2023

Watch&Match

Le 1er avril, les visiteurs vivront une rencontre exceptionnelle avec les marques horlogères. Celles-ci proposeront directement à l'achat quelques-unes de leurs pièces. De plus, Estelle Lagarde animera un show, et réalisera une oeuvre qui sera mise aux enchères.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur?:?https://www.timetowatches.com.

Photo -?https://mma.prnewswire.com/media/2000430/Time_To_Watches_Exhibition.jpg

Logo -?https://mma.prnewswire.com/media/2000451/Time_to_Watches_Logo_Logo.jpg

