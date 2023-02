Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans un projet de lutte contre les changements climatiques réalisé dans la municipalité de Stephenville





STEPHENVILLE, NL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder l'air pur et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en stimulant une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annonce un investissement pouvant aller jusqu'à 271 000 dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour aider la municipalité de Stephenville à réaliser un projet de remplacement de sources d'énergie. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit aussi jusqu'à 226 000 dollars pour ce projet, tandis que la municipalité verse un peu moins de 181 000 dollars. Cet investissement réduira les émissions du Bay St. George YMCA en soutenant le remplacement des appareils de chauffage au mazout par des chaudières électriques.

Le financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et aide un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novateurs.

Ce projet illustre bien le genre d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Des investissements dans des initiatives d'action climatique comme celle-ci soutiennent l'engagement du gouvernement du Canada de créer un avenir plus propre et plus sain pour la population canadienne.

« En travaillant avec la municipalité de Stephenville, nous aidons la collectivité à réaliser des économies sur ses frais d'exploitation et à faire croître l'économie, tout en luttant contre les changements climatiques. Par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement collabore avec des chefs de file de l'action climatique à l'échelle du pays afin de réduire les émissions, et il continuera de le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Je félicite la municipalité de Stephenville pour le leadership dont elle fait preuve afin de garder notre air pur et de bâtir des collectivités résilientes à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les investissements dans l'énergie propre jouent un rôle important pour renforcer notre résilience et nous aider à affronter l'avenir. Notre plan d'action pour lutter contre les changements climatiques mise sur la collaboration avec les provinces, les collectivités, les entreprises et les intervenants, aussi bien dans les monts Long Range que dans l'ensemble du Canada, pour réduire les émissions, encourager les innovations propres et favoriser une croissance économique durable. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains

« Nous devons absolument continuer de travailler à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribuera à bâtir un meilleur avenir pour tous. Le gouvernement de notre province est heureux de soutenir la municipalité de Stephenville dans ses efforts visant à accroître son efficacité énergétique et à réduire son empreinte carbone. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« Je suis heureux de l'octroi de ce financement, car il favorisera la viabilité à long terme d'une installation importante pour toute la région de Bay St. George. Cet investissement montre ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons tous ensemble. »

- Scott Reid, député à la Chambre d'assemblée de St.George's-Humber, Terre-Neuve-et-Labrador

« L'obtention de ce financement provenant des gouvernements fédéral et provincial par l'intermédiaire du fonds de lutte contre les changements climatiques cadre avec l'objectif de nos municipalités d'atteindre nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La municipalité de Stephenville est grandement reconnaissante pour ce financement, qui lui permettra de moderniser ses installations récréatives et de les rendre plus durables. »

- Tom Rose, maire de Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Ce financement fait partie d'une entente conclue entre le Canada et Terre-Neuve-et- Labrador au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

et Terre-Neuve-et- au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du . La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

