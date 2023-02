Nomination de M. Guy Bourgeois - Nouveau directeur général de l'Association de l'exploration minière du Québec





ROUYN-NORANDA, Québec, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Guy Bourgeois à titre de directeur général. Il succède à Mme Valérie Fillion qui a dirigé l'Association au cours des douze dernières années. M. Bourgeois a une vaste expérience des dossiers de ressources naturelles, des régions ressources, du fonctionnement du processus législatif. Il saura communiquer les enjeux et préoccupations des PME d'exploration minière à l'ensemble des parties prenantes.



« Nous sommes heureux que M. Bourgeois se joigne à l'équipe de l'AEMQ. Sa connaissance des dossiers miniers, son expérience de l'appareil gouvernemental, des dossiers des régions ressources et son approche collaborative contribueront à positionner nos PME d'exploration minière comme essentielles au développement du Québec. Notre industrie contribue au développement d'une société plus verte, favorisant l'amélioration de l'empreinte environnementale humaine en plus de soutenir la valeur économique ajoutée de la filière minérale québécoise. Nous sommes conscients que, pour assurer le succès de la transition énergétique et de l'électrification des transports, le fonctionnement de la filière minérale et ses impacts réels sur le territoire doivent être mieux communiqués. C'est un des défis que relèvera M. Bourgeois dans ses nouvelles fonctions, avec le support des administrateurs et des membres de l'Association », a mentionné M. Olivier Grondin, président du conseil d'administration.

Titulaire d'un diplôme d'études collégiales au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et un baccalauréat en sciences administratives à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), M. Bourgeois a aussi complété un programme de maîtrise en gestion du développement à l'Université de Sherbrooke.

Préalablement, M. Bourgeois a été directeur général du Château d'Amos, agent de liaison à l'UQAT ainsi que chargé de cours au Collège de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, il a assumé les rôles de directeur général du Groupe de soutien à l'Entreprise Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, directeur général de différentes places d'affaires commerciales régionales et directeur du département de développement économique et de l'aéroport pour la Ville d'Amos. À ce titre, il a été agent de chantier pour les Comités de maximisation des retombées économiques pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue (ComaxAT) et du Nord-du-Québec (ComaxNORD).

Il a également été conseiller municipal de la Ville d'Amos, élu député libéral dans Abitibi-Est en 2014, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord (volet retombées économiques du Plan Nord) et conseiller politique au cabinet de la cheffe de l'opposition officielle.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

