Le gouvernement du Canada annonce un financement à AthlètesCAN pour soutenir les athlètes des équipes nationales





Les investissements aideront l'organisme à créer AthleteHUB, un guichet unique centralisé où les athlètes des équipes nationales pourront accéder à des ressources provenant de plusieurs parties.

GATINEAU, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Soutenir nos athlètes des équipes nationales et assurer leur sécurité nécessitent un investissement important. Ces éléments s'inscrivent dans le cadre du travail continu du gouvernement avec les organismes de sport pour assurer un environnement sportif sécuritaire aux athlètes de tout le Canada.

Vendredi dernier, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé un investissement de 225 000 dollars sur deux ans pour AthlètesCAN.

Grâce à cette somme, l'organisme aura les moyens financiers de soutenir les athlètes nationaux par l'entremise d'une plateforme en ligne appelée AthleteHUB. Il s'agit d'un guichet centralisé pour les athlètes des équipes nationales qui les dirigera vers une foule de renseignements et de ressources actuellement disponibles dans l'ensemble du système sportif canadien, ainsi que vers des ressources mises en place par AthlètesCAN.

Le nouvel espace en ligne ciblera l'intégration et le soutien des athlètes en général, le sport sécuritaire et les ressources pédagogiques, les modules d'apprentissage en ligne et des renseignements sur le financement. Il comprendra également des renseignements sur les commissions ou les conseils des athlètes des comités olympique et paralympique canadiens et de Commonwealth Sport Canada, ainsi que sur Plan de match, un programme de mieux-être global pour les athlètes. On y trouvera, entre autres, un outil de collecte de données sur les athlètes.

La plateforme AthleteHUB sera d'abord intégrée au site AthlètesCAN.ca avant de devenir une application distincte.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer nos athlètes, les organismes nationaux et multisports qui les soutiennent, et les programmes d'accueil de manifestations sportives internationales.

« La représentation des athlètes est essentielle dans le système sportif canadien. Elle garantit que les mesures mises en place représentent les besoins réels des athlètes. Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts d'AthlètesCAN en vue de fournir les bons outils aux athlètes nationaux pour qu'ils puissent apporter des changements efficaces et percutants au système sportif. Grâce à son nouveau projet AthleteHUB, AthlètesCAN sera en mesure de regrouper dans un seul site Web toute l'information dont les athlètes ont besoin, qu'il s'agisse de soutien, de ressources, de formation ou de module. Ce guichet favorisera un sentiment d'appartenance chez les athlètes et éliminera les obstacles à leur accès à l'information. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

AthlètesCAN, l'association des athlètes des équipes nationales du Canada, est le seul regroupement d'athlètes au pays qui soit totalement indépendant et inclusif. Il s'agit du premier organisme en son genre dans le monde entier. À titre de voix des athlètes des équipes canadiennes, AthlètesCAN veille à ce que le système sportif soit centré sur l'athlète en formant des leaders qui influencent les politiques sportives et qui, en tant que modèles à émuler, favorisent une solide culture sportive.

Le financement de la plateforme en ligne AthleteHUB d'AthlètesCAN provient du Programme de soutien au sport de Sport Canada.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement, tous les organismes de sport doivent avoir une politique en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination, offrir une formation obligatoire sur ces questions, et donner accès à un tiers indépendant pour recevoir et gérer les plaintes.

AthlètesCAN est signataire du programme du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport dont il a retenu les services en tant que mécanisme tiers indépendant pour recevoir et gérer les plaintes de harcèlement, d'abus et de discrimination.

Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport administre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport en ayant recours à des méthodes qui tiennent compte des traumatismes et qui sont compatissantes, efficaces, justes, respectueuses et équitables pour toutes les parties touchées.

