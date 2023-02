Le chef d'entreprise et leader du climat Jerome Lucaes lance FAST FORWARD ZERO pour aider les entreprises à se décarboniser





Fast Forward Zero, fondée par Jerome Lucaes, chef d'entreprise et leader du climat

La société fournira des conseils tactiques et réalisables pour une transformation vers zéro émission nette de carbone

Son expertise couvre les secteurs suivants : mines et métaux, énergie, automobile, emballage, câbles, bâtiment et électronique grand public

ZURICH et LONDRES, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- FAST FORWARD ZERO , une entreprise spécialisée dans le domaine du climat et du développement durable, a lancé ses services et son site web pour aider les entreprises à adopter un modèle d'exploitation NET ZERO, circulaire et inclusif. FAST FORWARD ZERO aidera également les investisseurs et autres chefs d'entreprise à créer des coalitions de collaboration pour concevoir de meilleurs systèmes et résoudre des problèmes complexes.

Fort de plus de 25 ans d'expérience, le président-directeur général, Jérôme Lucaes, travaille avec un réseau d'experts et d'institutions bien établis pour concevoir des solutions pertinentes et applicables qui inspirent des transformations durables afin de tirer parti d'avantages concurrentiels uniques.

Jerome est l'un des rares chefs d'entreprise à posséder une véritable expérience et à avoir accompli des réalisations de premier ordre dans le domaine du développement durable, qui ont transformé les marchés des métaux et leurs chaînes d'approvisionnement.

Jerome a travaillé pour et avec des organisations de premier plan telles que Rio Tinto, EN+-RUSAL, le Forum économique mondial, le World Business Council for Sustainable Development, l'International Aluminium Institute, European Aluminium et Mission Possible Partnership. Il a cofondé l'Aluminium Stewardship Initiative lorsqu'il travaillait pour Rio Tinto. Jerome a été à l'avant-garde de l'élaboration des stratégies de Rio Tinto et d'EN+/RUSAL pour progresser vers l'objectif zéro carbone. Il a également créé ALLOW (aluminium à faible teneur en carbone par RUSAL) pour stimuler la demande à grande échelle de matériaux à faible/zéro teneur en carbone dans les chaînes de valeur de l'automobile, des boissons, de l'emballage, du bâtiment, des câbles et des produits de grande consommation.

L'expertise commerciale de FAST FORWARD ZERO comprend la décarbonisation et la transformation pour le développement durable dans les secteurs des métaux et des mines, de l'énergie, de l'automobile, des boissons, de l'emballage, des câbles, du bâtiment et de l'électronique grand public.

Le PDG Jerome Lucaes a déclaré: "Je suis ravi d'annoncer le lancement de FAST FORWARD ZERO pour favoriser l'accélération de la transformation des entreprises vers une réalité sans carbone. Grâce à des décennies d'expertise et d'innovation dans l'industrie minière et métallurgique, ainsi que dans les chaînes d'approvisionnement, mes partenaires et moi-même sommes bien placés pour fournir des informations essentielles pour une transformation inclusive nette zéro de qualité pour les entreprises."

À propos de FAST FORWARD ZERO

FAST FORWARD ZERO est dirigée par Jerome Lucaes, un chef d'entreprise expérimenté qui a fait ses preuves en matière de développement durable. Il a joué pendant plus de 20 ans un rôle de leader mondial dans le domaine du climat et du développement durable dans le secteur des métaux et des mines. Les principaux domaines d'action et d'expérience de la société sont la transformation vers zéro émission nette de carbone, les stratégies commerciales axées sur le développement durable, les plans marketing, les évaluations fondées sur les risques, la création et le développement de marques, l'innovation, les métaux et les mines, les matières premières, les chaînes d'approvisionnement et les coalitions de collaboration multipartites. La société conseille les chefs d'entreprise, les conseils d'administration, les investisseurs et les fonds sur des thèmes tels que: Co-investir dans des start-ups - Créer et gérer les coalitions de collaboration.

Pour plus d'informations sur l'entreprise et ses activités, rendez-vous sur le site https://fast-forward-zero.com/

