Wemade met à jour « Clan Battle » dans MIR M pour une Era of Wars !

Wemade a mis à jour la « Clan Battle » dans MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M), qui marque le début d'une guerre entre les clans.

La Clan Battle est un contenu GvG (Guild vs Guild) où chaque clan s'engage dans une bataille contre les autres. Les clans doivent se battre pour occuper les piliers dispersés dans le délai imparti et le clan qui occupe le plus de piliers sur un total de neuf remporte la bataille.

Les membres du clan gagnant recevront 500 Contribution Tokens. Le membre qui a le plus contribué à la victoire du clan reçoit une récompense MVP supplémentaire. La Clan Battle a lieu tous les mois et les clans recevront des Clan Coins et des Contribution Tokens en fonction du classement.

MIR M a également lancé le « Discipleship ». Ce nouveau contenu permet aux utilisateurs de former un Discipleship en tant que Mentor ou Pupil et de jouer au jeu avec leur Mentor et Pupil respectifs. Les utilisateurs de niveau 40 et plus peuvent être des Mentors, et ceux de niveau 19 à 35 peuvent être des Pupils.

Lorsqu'ils sont dans un Discipleship, les utilisateurs recevront une gamme d'avantages pour une croissance conjointe, tels que divers objets, cinq nouveaux Achievements basés sur le Discipleship, le titre de Discipleship et des effets buff supplémentaires.

Pour célébrer la mise à jour, deux nouveaux événements d'enregistrement auront lieu jusqu'au 27 février. Les utilisateurs qui s'enregistrent pendant 7 jours durant l'événement peuvent recevoir divers objets, notamment Dragon Orb, Phoenix Orb, Enhancement Stone et des objets buff. De plus, un événement de réussite de niveau sera organisé pour les nouveaux personnages créés après la mise à jour. Les utilisateurs peuvent recevoir des avantages spéciaux, tels que « Growth Draught », « Summoning Ticket » et plus encore lorsqu'ils atteignent un certain niveau.

Des informations détaillées sur MIR M sont disponibles sur le site officiel.

