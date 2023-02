Une approche biomimétique innovatrice: Découvrez Lontreau, des soins de la peau d'endurance axés sur la science





Cette marque canadienne fait une entrée remarquée dans l'industrie de la beauté avec des produits conçus pour les besoins des personnes actives.

VANCOUVER, BC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Inspiré par la science, Lontreau présente un ensemble de produits délicatement conçus pour les personnes qui aiment bouger. La marque canadienne a été fondée par Angie Buonassisi, originaire de Vancouver, athlète et cofondatrice de la clinique renommée 8 West . Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'esthétique médicale et les soins de la peau, Buonassisi s'est donné comme mission de développer une gamme de produits qui simplifierait la routine de soins, tout en offrant à la peau le support nécessaire pour affronter les conditions environnementales extrêmes. L'accent a été mis sur l'utilisation d'ingrédients qui ne provoquent pas d'irritation ou de photosensibilité, encourageant ainsi les personnes qui ont un mode de vie actif à utiliser des soins de grade clinique sans avoir à interrompre leur entraînement ou leurs activités plein air.

« Lontreau ne s'agit pas d'une longue liste d'ingrédients isolés, mais plutôt de quatre formules réfléchies qui offrent des avantages uniques et optimaux », explique Buonassisi. « J'ai travaillé avec les meilleurs formulateurs dans le domaine, en me procurant des ingrédients bio-compatibles de la plus haute qualité et en apprenant sur le pouvoir des ingrédients cliniques pour protéger et nourrir la barrière cutanée. »

Avec Biomimetic Barrier Formulas au coeur de sa gamme, Lontreau incarne l'importance de maintenir une barrière cutanée saine. Cette approche unique se concentre sur la biochimie de la peau, mettant de l'avant des ingrédients compatibles avec la peau qui imitent les substances naturelles et les fonctions de base de celle-ci pour des résultats optimaux et à long terme.



Ce système de 4 soins comprend:

Game Changer , un sérum antioxydant global - 100$ les 34g

, un sérum antioxydant global - Endurance Hydration , un hydratant protecteur énergisant - 110$ les 34g

, un hydratant protecteur énergisant - MVP , une huile de 30% de vitamine C dans du squalane - 160$ les 34g

, une huile de 30% de vitamine C dans du squalane - Recovery Hero , un traitement de nuit régénérateur - 120$ les 34g

Les produits Lontreau sont cliniquement approuvés et spécifiquement formulés avec des ingrédients de qualités durables et efficaces. Ils répondent aux critères de la norme « Clean » de Credo Beauty - la référence la plus stricte de l'industrie, avec une note de 100% sur Yuka, un système de notation indépendant.

L'emballage innovant airless et sans métal protège soigneusement de l'oxydation, assurant la longévité et l'intégrité de chaque produit. Au-delà d'être cliniquement efficace et biomimétique, Lontreau s'engage aussi à protéger l'environnement en fabriquant tous ses emballages sans BPA et en étant 100% recyclables. Ils sont membres du 1% for the Planet et sont Plastic Negative, ce qui signifie qu'ils retirent deux fois plus de plastique qu'ils en produisent.

Lontreau vise à rendre vos soins de la peau faciles et efficaces pour qu'ils fassent partie intégrante de votre santé et de votre bien-être général.

Pour les demandes média ou pour parler à la fondatrice Angie Buonassisi, contactez:

Sameli Valina, [email protected]

À PROPOS DE LONTREAU

Lontreau fait une entrée remarquée dans l'industrie de la beauté avec une gamme de soins de la peau élaborée pour répondre aux besoins des personnes actives. Conçus pour protéger la peau des facteurs de stress environnementaux auxquels elle est constamment exposée, les produits Lontreau optent pour une approche biomimétique unique, utilisant des ingrédients bio-compatibles qui optimisent et maintiennent la santé de la peau. Tous les produits ont été formulés pour être utilisés ensemble et ils sont fièrement fabriqués au Canada. Les emballages sont 100% recyclables ou compensés avec le programme RePurpose Plastic Negative. Pour en savoir plus, visitez www.lontreau.com et @lontreau sur les réseaux sociaux.

