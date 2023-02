Cypress.io annonce la nomination au conseil d'administration de Max Schireson, ancien PDG de MongoDB





ATLANTA, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Cypress.io, le framework de test frontal de nouvelle génération pour les applications Web modernes, est heureux d'annoncer l'arrivée de Max Schireson à son conseil d'administration. Max Schireson apporte à Cypress.io une riche expérience et expertise dans le secteur technologique, et il est un atout précieux pour le conseil d'administration.

Max Schireson est un directeur technologique chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et est actuellement associé exploitant chez Battery Ventures, l'un des investisseurs de Cypress.io. Auparavant, Max Schireson était PDG de MongoDB, la principale société de base de données open source. Sous sa direction, MongoDB a multiplié ses ventes par 30 et ses effectifs par 15, levé 230 millions de dollars de financement et est devenue la base de données NoSQL la plus utilisée.

« Nous sommes ravis d'accueillir Max Schireson au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Drew Lanham, PDG de Cypress.io. Max a connu de nombreux succès dans ses démarches pour faire évoluer les entreprises afin de répondre aux exigences de leur clientèle technique mondiale. Je suis convaincu que Cypress.io bénéficiera de l'expérience de Max au cours de la prochaine étape de notre parcours de croissance. »

Avec une carrière passée à construire des produits et services centrés sur les développeurs, Max Schireson comprend parfaitement l'importance d'établir et de maintenir une dynamique de croissance. « Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration d'une entreprise aussi innovante et en si forte croissance, a-t-il déclaré. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de Cypress.io pour contribuer à la poursuite du succès de l'entreprise. »

À propos de Cypress.io

Cypress.io est une société SaaS financée par du capital-risque basée à Atlanta qui a créé des outils d'automatisation de test de nouvelle génération pour les développeurs travaillant sur le Web moderne. La société a été fondée en 2015 et a levé 54,9 millions de dollars de capital, dont un financement de série B de 40 millions de dollars en décembre 2020.

https://www.cypress.io

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 09:00 et diffusé par :