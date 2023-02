Priorités du ministre Drainville : 81 M$ pour la formation professionnelle





QUÉBEC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer le taux de réussite et de diplomation, le gouvernement du Québec investira 81,3 millions de dollars d'ici 2027 dans la formation professionnelle, conformément aux sept priorités du Ministère. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui, lors de son passage à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Ces investissements permettront de maintenir ou de démarrer une offre variée de formation en région, et ce, peu importe le nombre d'élèves inscrits, tout en favorisant la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée. Environ 200 petites cohortes pourront être offertes annuellement grâce à cette somme et toutes les régions du Québec pourront en bénéficier. Les programmes offerts correspondent aux intérêts et aux talents de nombreux jeunes et, en tant que société, nous devons leur donner les outils pour qu'ils puissent poursuivre dans cette voie, puisque chaque diplôme compte.

Du montant de 81,3 millions de dollars, 74,3 millions permettront de financer huit mesures qui entrent en vigueur dès maintenant. De plus, étant donné la vitesse à laquelle évoluent les réalités à la fois du réseau scolaire et du marché du travail, une somme de 7,1 millions de dollars est réservée pour faire face aux imprévus des cinq prochaines années.

Par ailleurs, les différentes mesures qui seront mises en place par cet investissement favoriseront la persévérance scolaire. Elles s'inscrivent également dans la volonté gouvernementale de diplômer 30 000 élèves supplémentaires en formation professionnelle.

Citations :

« En tant que ministre de l'Éducation, il est primordial pour moi d'investir dans la formation professionnelle en bonifiant l'offre de programmes et en valorisant le diplôme de formation professionnelle. Je veux que nos jeunes poursuivent leurs études et qu'ils évoluent dans les domaines qu'ils aiment et qui sont essentiels à l'économie du Québec. On pose donc des gestes concrets pour que la formation professionnelle soit modernisée et qu'elle devienne encore plus attrayante. Je suis très content qu'on se donne les moyens pour encourager les jeunes et les moins jeunes à s'inscrire dans ces différents programmes, tout en leur offrant le soutien nécessaire à leur réussite. Chaque diplôme compte! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les 81,3 millions de dollars se déclinent comme suit :

soutien au démarrage de formations dans des domaines prioritaires (32,3 M$);



pérennisation de la formule de l'apprentissage accru en milieu de travail (17,2 M$);



offensive pour accroître les inscriptions en FP (7,9 M$);



création d'un service d'intégration en formation professionnelle et soutien aux tables de concertation régionale en orientation scolaire et professionnelle (7,4 M$);



amélioration des processus d'élaboration de programmes d'études (3,9 M$);



soutien à la reconnaissance des acquis et des compétences dans des domaines prioritaires (2,6 M$);



collaboration accrue avec le milieu de la recherche pour les données probantes et les pratiques pédagogiques gagnantes à la formation générale des adultes (FGA) et à la formation professionnelle (FP) (2,6 M$);



mise sur pied d'un forum d'échange stratégique en FP (0,4 M$).

Liens connexes :

