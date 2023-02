Vior Identifie Un Important Corridor D'exploration Pour Le Lithium Et Agrandit Son Projet Belleterre





MONTRÉAL, QB / ACCESSWIRE / le 14 février 2023 / Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSXV:VIO), (OTCQB:VIORF) et (FRANCFORT:VL51) est heureuse d'annoncer qu'elle a identifié plusieurs cibles de pegmatites à fort potentiel pour le lithium ainsi que d'autres métaux stratégiques, y compris le nickel ("Ni") et les éléments du groupe du platine ("EGP"), au cours d'une vaste revue du potentiel environnant sur son projet d'or Belleterre ("Belleterre" ou "Projet" ) situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Suivant l'identification de ce nouveau potentiel économique, Vior a complété un jalonnement d'envergure comprenant 466 claims supplémentaires dans la région, pour une superficie de 26 820 hectares (268,2 km2), afin de sécuriser et d'explorer ces pegmatites à fort potentiel pour le lithium à Belleterre (Figure 1).

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : " C'est un moment excitant pour Vior. Au cours de la finalisation de notre compilation des données régionales à Belleterre, notre équipe a identifié plusieurs cibles de pegmatites à fort potentiel pour le lithium. Le jalonnement de ces nouveaux claims élargit et consolide notre position à Belleterre sur plusieurs cibles d'or et maintenant de lithium dans un projet qui s'inscrit à l'échelle de l'ensemble du secteur de Belleterre. Tout en restant concentrés sur notre objectif principal de réaliser de nouvelles découvertes d'or dans le camp minier historique de Belleterre, la mise en évidence de ce nouveau potentiel en lithium offre à nos actionnaires une exposition supplémentaire considérant le besoin urgent d'un accès sûr et durable en Amérique du Nord aux métaux critiques et stratégiques. "

Bien que connue pour sa production historique d'or à haute teneur, la région de Belleterre est également reconnue pour son potentiel en lithium avec la mise en évidence de teneurs économiques délimitées sur le projet avancé de lithium Tansim. Situé à 20 km au nord de la propriété de Vior, ce dernier comprend des intersections de forage significatives : 12,35 m à 1,29 % Li2O et 43,7 m à 0,82 % Li2O, incluant 16,1 m à 1,26 % Li2O (GM71640). Détenu par Sayona Mining Ltd (« Sayona ») (ASX:SYA), l'une des sociétés des plus avancées au Québec à l'étape de la préproduction de lithium, le projet Tansim s'intègre dans une stratégie plus large en Abitibi (Figure 1) qui comprend plusieurs autres actifs de production et de raffinage dans la région.

Figure 1 - Localisation du projet Belleterre à proximité des actifs de Sayona en Abitibi.

Utilisant toutes les données géophysiques et géochimiques de surface disponibles, l'équipe de Vior a identifié un corridor prospectif pour le lithium de plus de 80 km situé à proximité d'unités magmatiques fertiles de type-S qui s'étend au Sud du projet Tansim. Ce corridor recoupe de nombreuses anomalies géochimiques en lithium corrélées à d'autres éléments traceurs dans les sédiments de fond de lac, ainsi qu'un essaim de dykes de pegmatite de type lithium-césium-tantale (Li-Cs-Ta) prospectif d'une envergure de 20 km de long (similaire à celui du projet Tansim) au Sud du corridor (Figure 2). En conséquence, Vior a procédé rapidement au jalonnement de 466 claims supplémentaires, élargissant ses positions à l'Est et au Sud du projet afin de sécuriser ce corridor d'exploration potentiel pour le lithium.

Figure 2 - Projet Belleterre et localisation du corridor prospectif pour le lithium

Le projet Belleterre bénéficie d'une localisation avantageuse dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, offrant des coûts d'exploration compétitifs ainsi qu'un excellent accès aux réseaux routier et électrique. Sa proximité avec les deux principaux centres miniers du Québec permet l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, de même qu'aux sociétés de services d'exploration minière spécialisées. La production d'or à la mine Belleterre, les cibles aurifères à venir très prometteuses générées par Vior, ainsi que le projet avancé de lithium Tansim témoignent du grand potentiel d'exploration de cette région. Vior détient une position de terrain dominante dans la région et contrôle un projet d'exploration multi-éléments très prometteur qui va rapidement avancer par la mise en œuvre de travaux de terrain débutant au printemps 2023.

À propos du projet Belleterre

Le projet est situé près de la ville de Belleterre dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, à 95 km au Sud de Rouyn-Noranda, QC. La propriété se compose de 1 017 claims couvrant une superficie de 57 220 hectares (572,2 km2). Le projet comprend l'option d'acquérir l'ancienne mine d'or Belleterre à haute teneur qui a produit plus de 750 000 oz d'or à 10,73 grammes par tonne (g/t) et 95 000 oz d'argent (Ag) à 1,73 g/t entre 1936 et 1959 (Source : Sigeom MERN). La propriété a été sous-explorée au cours des 60 dernières années et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante jusqu'à présent. Cette propriété n'a également jamais été explorée pour son potentiel en lithium et de manière très limités pour les minéralisations en Ni magmatique, PGE et autres métaux critiques.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société d'exploration minière junior hybride basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux prospects de haute qualité.

Mise en garde

Les minéralisations en lithium, nickel, EGP et autres éléments critiques présents sur des propriétés avoisinantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations potentielles sur le projet Belleterre.

Personnes qualifiées

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior et Christian Blanchet, directeur des opérations de Vior, et personnes qualifiées selon la norme canadienne 43-101.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

Président et chef de la direction

613-898-5052

[email protected]

Laurent Eustache

Vice-président exécutif

514-442-7707

[email protected]

www.vior.ca

Neither the TSX Venture Exchange nor its regulation services provider (as that term is defined in the Policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société à poursuivre son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MERN d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

LA SOURCE: Vior Inc.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 07:55 et diffusé par :