Charge bactérienne inhibitrice chronique (CIBL) : nouvelle terminologie clinique pour les niveaux élevés de bactéries dans les plaies qui empêchent la cicatrisation

Les résultats d'une nouvelle étude clinique utilisant l'imagerie de MolecuLight sur les ulcères du pied diabétique suscitent une nouvelle terminologie diagnostique permettant une prise en charge proactive des infections

TORONTO, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention qui localise et détecte les charges bactériennes élevées dans et autour des plaies, a annoncé la publication de l'article « Point-of-care fluorescence imaging reveals extent of bacterial load in diabetic foot ulcers »1 (L'imagerie par fluorescence au point d'intervention révèle l'étendue de la charge bactérienne dans les ulcères du pied diabétique) dans l'International Wound Journal. Cette publication rend compte de l'analyse de 138 ulcères du pied diabétique, soulignant la présence fréquente de retards de cicatrisation et d'une charge bactérienne élevée, identifiés par une évaluation clinique standard, l'imagerie par fluorescence (MolecuLight i:X®), et la microbiologie quantitative.

L'émergence de données sur le lien entre la charge bactérienne et la cicatrisation au cours de la dernière décennie, ainsi que cette étude actuelle, ont incité les auteurs de l'étude David G. Armstrong, Michael E. Edmonds et Thomas E. Serena à définir une nouvelle terminologie clinique, la charge bactérienne inhibitrice chronique (CIBL). La CIBL est définie comme « la présence chronique de micro-organismes bactériens dans une plaie ou dans les tissus environnants à des charges qui peuvent endommager les tissus et inhiber la cicatrisation, ainsi que nécessiter une intervention clinique, avec ou sans la présence de symptômes cliniques ».

L'imagerie par fluorescence de MolecuLight est actuellement le seul moyen de détecter et de localiser la CIBL au point d'intervention. Ce terme permet le diagnostic proactif de la CIBL à un stade précoce du continuum des infections bactériennes afin de faciliter son élimination ciblée, de favoriser la cicatrisation et de prévenir les séquelles de l'infection dans les ulcères diabétiques souvent asymptomatiques.

Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes :

Moins de 12 % des ulcères diabétiques présentaient des symptômes cliniques de bactéries et d'infection, malgré la présence de charges >10 4 CFU/g dans plus de 90 % des cas (charge bactérienne moyenne de 10 8 CFU/g). Même lorsque les charges bactériennes augmentaient jusqu'à >10 8 CFU/g, la détection des signes cliniques et des symptômes d'infection n'augmentait pas.

Les charges bactériennes >10 4 CFU/g peuvent empêcher la cicatrisation des plaies par divers mécanismes biologiques et sont contre-indiquées pour de nombreuses thérapies avancées. Cette étude a montré que l'apparition d'un retard de cicatrisation augmentait avec la charge bactérienne.

L'imagerie par fluorescence utilisant MolecuLight a augmenté la sensibilité pour la détection de la CIBL pour les charges de 10 4 ?10 9 (p < 0,0001), atteignant 92,6 % pour les charges bactériennes >10 8 CFU/g. Ce résultat était 8,3 fois supérieur à l'évaluation clinique standard seule.

L'imagerie par fluorescence a également montré que 84,2 % des ulcères contenaient des charges élevées dans la région péri-lésionnelle, une zone souvent négligée.

La prévention des infections est un objectif clé de l'introduction, de l'adoption et de la gestion de la CIBL. La CIBL est le résultat du plaidoyer de longue date de ces cliniciens chevronnés en matière de soins des plaies en faveur d'une prise en charge proactive des plaies, car ils sont les premiers à constater les conséquences dévastatrices d'un traitement tardif. « L'infection est le plus grand destructeur du pied diabétique. C'est la dernière voie commune pour la plupart des amputations, et nous devons la combattre le plus tôt possible dans son parcours naturel », a déclaré le Dr Michael E. Edmonds, l'un des auteurs de l'article et consultant en diabétologie à la Diabetic Foot Clinic, King's College Hospital Foundation Trust à Londres, au Royaume-Uni. « La localisation de la CIBL et la prise en charge proactive sont une stratégie cruciale pour réduire les amputations inutiles et sauver des vies », a-t-il conclu.

MolecuLight étant le seul dispositif capable de détecter en temps réel les charges bactériennes élevées dans les plaies, les régions de la CIBL peuvent être détectées et cartographiées de manière non invasive et précise. Le dispositif fournit aux cliniciens un retour d'information immédiat pour orienter leur processus de décision thérapeutique dans un certain nombre de contextes cliniques, de la clinique ambulatoire au bloc opératoire. De nombreuses procédures de routine sont améliorées grâce à ses capacités éprouvées, telles que le débridement, l'hygiène des plaies et la préparation aux thérapies avancées, ce qui permet non seulement d'obtenir de meilleurs résultats3,4 mais aussi une consommation plus rationnelle des ressources et une meilleure gestion des antimicrobiens4.

« L'imagerie par fluorescence avec MolecuLight joue également un rôle important dans la gestion des antimicrobiens. Ce point est essentiel si l'on considère qu'environ 70 % des patients souffrant d'ulcères du pied diabétique se voient prescrire des antibiotiques à un moment ou à un autre de leur traitement, et que plus de 80 % se voient prescrire des pansements antimicrobiens3, souvent au hasard », a déclaré le Dr Thomas Serena, auteur de l'étude et fondateur et directeur médical de The SerenaGroup®. « L'incertitude diagnostique a été répertoriée comme un facteur clé de la sur-utilisation des antibiotiques dans le traitement des plaies. Les signaux de fluorescence en tant que biomarqueur d'imagerie en temps réel de la CIBL pourraient permettre aux cliniciens d'exploiter plus efficacement les stratégies basées sur l'hygiène pour éliminer les bactéries plutôt que de recourir aux antibiotiques. »

« La définition de la genèse d'une infection et de sa résolution est une question clinique », a noté le Dr David G. Armstrong, auteur de l'étude, professeur de chirurgie à l'université de Californie du Sud, et fondateur et co-directeur de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA). « Le problème est que de nombreux signes locaux objectifs peuvent être atténués dans la plaie chronique et il est probable que nous ne mesurions pas encore efficacement ce que nous traitons. L'imagerie par fluorescence de la charge bactérienne inhibitrice chronique (CIBL) est en mesure de changer potentiellement les paradigmes contemporains du traitement des plaies. Nous espérons que ce nouveau terme clinique, la CIBL, pourra être un indicateur clé pour permettre une intervention pré-infection telle que le débridement ou la modification du traitement des plaies. »

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA, l'approbation de Santé Canada et le marquage CE. Disposant de preuves cliniques irréfutables comprenant plus de 65 publications évaluées par des pairs et portant sur 1 500 patients, ils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

