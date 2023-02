Les maisons d'hébergement jeunesse communautaires en action : « On manque de tout sauf de coeur »





MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - En ce jour de la Saint-Valentin, les membres du Regroupement des Auberges du coeur du Québec prennent part à la campagne « On manque de tout, sauf de coeur! ». Celle-ci vise à mettre de l'avant les manques engendrés par le sous-financement des maisons d'hébergement jeunesse communautaires et des différents services à la population vivant des difficultés de la part du gouvernement. L'objectif est de sensibiliser les élus et la population à ces enjeux.

Pour l'illustrer, plus de 20 organismes d'hébergement jeunesse communautaires ont partagé des photos de ce qui leur manque cruellement. Que ce soient des logements sociaux qui pourraient être construits sur des terrains vacants, le manque de denrées dans les frigos, des trous dans les souliers des jeunes ou même une liste de rappel vide, car qu'ils ne sont pas en mesure d'offrir des conditions de travail décentes, le constat est frappant : les impacts du sous-financement sont bien réels. Cherchez le mot-clic #Touspourlesjeunes pour les différentes publications mises en ligne dans le cadre de cette campagne de visibilité.

« Les conséquences du sous-financement et de l'inflation élevée font en sorte que les maisons peinent à maintenir leurs services. Coupures de lit par manque de main-d'oeuvre, difficulté à combler les postes vacants, tout ça devient un combat quotidien ! Résultat, difficile de réaliser la mission adéquatement et d'y mettre tous nos efforts, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur plein potentiel ! » déplore Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du coeur du Québec.

Présentement les Auberges reçoivent un financement quotidien moyen de 124$ par lit d'hébergement. À titre de comparatif, le rapport du Vérificateur général du Québec estimait qu'en 2009-2010, le coût moyen d'une place dans un centre de réadaptation était de 291$ par jour. Dans un contexte d'inflation tel que nous le vivons présentement, il est facile d'imaginer que l'on manque de tout, sauf de coeur !

Rappelons que le Regroupement des Auberges du coeur du Québec, malgré un léger rattrapage lors du budget provincial de mars 2022, réclame un rehaussement du financement de base, récurrent et indexé, de 22 M$ pour ses membres afin de leur permettre de réaliser pleinement leur mission et d'accompagner adéquatement les jeunes fréquentant ces ressources en hébergement.

Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec

Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou en situation d'itinérance. Les Auberges du coeur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé.e.s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du coeur offre plus de 350 places en maison d'hébergement et près de 200 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur.euse.s qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Pour en savoir plus, visitez www.aubergesducoeur.org

SOURCE Regroupement des Auberges du coeur du Québec

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 07:02 et diffusé par :