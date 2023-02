Mérite Ovation municipale - L'UMQ dévoile la liste des projets finalistes de l'édition 2023





MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d'annoncer que le jury du mérite Ovation municipale a retenu 21 projets finalistes dans le cadre de l'édition 2023 du concours (la liste complète se trouve en annexe).

Pour la dix-huitième année d'existence de cette reconnaissance prestigieuse, pas moins de 143 projets municipaux innovants, soumis par 64 municipalités, MRC et arrondissements de 15 régions, ont été déposés, ce qui constitue un record depuis la création du prestigieux concours.

Les projets finalistes seront présentés les 4 et 5 mai prochains au Pavillon de l'innovation municipale, dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, ce qui permettra au jury de compléter l'évaluation qui déterminera les lauréates et lauréats. Ces derniers seront honorés à la soirée gala des assises, qui se tiendra le 5 mai au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 17 premières années du concours, plus de 950 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs de ceux-ci peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Internet de l'UMQ.

Onze prix seront remis au total en 2023 :

Un prix dans chacune des sept catégories du mérite Ovation municipale :



Aménagement et environnement;



Sécurité publique;



Milieu de vie, culture et vivre ensemble;



Mobilité durable et infrastructure;



Administration municipale;



Développement économique, économie circulaire et tourisme;



Démocratie locale.

Quatre grands prix :



Le prix Joseph-Beaubien, qui récompense le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ;



Le prix Coup de coeur du jury, décerné à un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie;



Le prix Votre Coup de coeur, remis à l'issue d'un vote mené auprès des déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2023 et qui visiteront le Pavillon de l'innovation municipale québécoise;

qui visiteront le l'innovation municipale québécoise;

Le prix Avenir climat, accordé au projet le plus innovant en lice dans la catégorie spéciale « Lutte et adaptation aux changements climatiques ».

Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant. Quatre critères détermineront le pointage :

Caractère innovateur du projet dans sa démarche et ses résultats;

Potentiel de transfert ou d'adaptabilité du projet;

Retombées du projet dans la communauté;

Niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources et du milieu.

Le jury de l'édition 2023 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

Président du jury : M. Bernard Sévigny, président de l'UMQ de 2016 à 2017 et maire de Sherbrooke de 2009 à 2017;

maire de de 2009 à 2017; M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier, auteur et débatteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M me Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny de 1997 à 2021 et administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021;

, mairesse de 1997 à administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021; M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

M me Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016;

Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016; M me Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal; M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill; M. Michel Vallée, expert en culture à impact social et président-directeur général de Culture pour tous.

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2023 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ.

Annexe : Les 21 projets finalistes de l'édition 2023 du mérite Ovation municipale, par catégorie*

Catégorie Municipalité, arrondissement, MRC ou organisation municipale Titre du projet Administration municipale Ville de Sherbrooke Waze : des trajets optimisés pour une population bien informée Administration municipale MRC de Vaudreuil-Soulanges Fais pas juste recycler, Tricycle Administration municipale Ville de Saint-Lin-Laurentides S2L2025 : Ville référence Aménagement, environnement Ville de Sainte-Catherine Unités d'habitation accessoires (UHA) Aménagement, environnement Ville de Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup | Une glace olympique qui illumine le développement sportif et économique Aménagement, environnement Ville de Laval Code de l'urbanisme (CDU) Démocratie locale Ville de Chambly Une aventure citoyenne bourdonnante Démocratie locale Ville de Montréal Budget participatif de Montréal Développement économique, économie circulaire et tourisme Ville de Val-des-Sources Quartier Jeffrey Développement économique, économie circulaire et tourisme Ville de Gatineau Place Laval: conversion d'un stationnement en espace éphémère animé Milieu de vie, culture et vivre ensemble Ville de Vaudreuil-Dorion Le Réseau Mozaïk et sa Caravane culturelle Milieu de vie, culture et vivre ensemble Ville de Cowansville J'inviterai l'enfance Milieu de vie, culture et vivre ensemble Ville de Drummondville Une intervenante de milieu à la Bibliothèque publique Mobilité durable et infrastructures Ville de Victoriaville Pour une saine gestion des eaux pluviales Mobilité durable et infrastructures Ville de Shawinigan Le camion ravitailleur-épandeur Sécurité publique Ville de Québec Protection des réservoirs de stockage de produits pétroliers au Port de Québec : un partenariat fédéral privé municipal exemplaire Sécurité publique Ville de Val-d'Or Stratégie Été 2022 en itinérance Lutte et adaptation aux changements climatiques (prix Avenir climat) Ville de Victoriaville Pour une saine gestion des eaux pluviales Lutte et adaptation aux changements climatiques (prix Avenir climat) Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie Plan directeur de biodiversité de Rosemont-La Petite-Patrie Lutte et adaptation aux changements climatiques (prix Avenir climat) Ville de Québec Plan de transition et d'action climatique Lutte et adaptation aux changements climatiques (prix Avenir climat) Municipalité de L'Anse-Saint-Jean Résilience collective et adaptation



*Le projet «?Pour une saine gestion des eaux pluviales?» de la Ville de Victoriaville est comptabilisé comme deux finalistes car il est à la fois en finale dans la catégorie « Mobilité durable et infrastructures » et dans la catégorie « Lutte et adaptation aux changements climatiques (prix Avenir climat) ».

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

