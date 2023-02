Lancez-vous dans l'aventure de Street Fightertm: Duel avec vos combattants préférés en février





Selon l'éditeur A PLUS Japan, les préinscriptions ont commencé sur l'App Store et Google Play le 31 janvier. Le jeu est disponible en français, anglais, allemand, espagnol et portugais. Les joueurs de la plupart de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord peuvent désormais se préinscrire via le site Web officiel.

Le jeu propose une grande liste de combattants et des mécanismes de jeu pour les améliorer. Dans ce jeu, tout le monde a une chance d'obtenir son combattant préféré et de le hisser au sommet. Avec ce système de personnage unique, vous aurez un véritable sentiment d'accomplissement lorsque chacun des combattants montera de niveau.

Street Fightertm: Duel signe le retour des arènes emblématiques de la franchise, telles que l'aérodrome, les bains publics, la scène nocturne, etc. Le jeu a en outre optimisé les effets visuels pour les téléphones mobiles et rendu les arènes plus réalistes et plus vives.

Le gameplay est optimisé pour les plateformes mobiles avec des modes de jeu tels que l'entraînement des personnages et les arènes. Des mécanismes comme les combos automatiques et les EX-Moves ont aussi été ajoutés pour rendre le jeu agréable pour tout le monde.

Ces nouveautés apporteront une expérience de combat unique aux joueurs dans la version officielle qui sortira en février.

Lien de préinscription :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfdapj.eu

https://itunes.apple.com/jp/app/id6444200827

©CAPCOM CO., LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

À propos de l'éditeur :

À propos de A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. se concentre sur le développement et l'édition de jeux mobiles basés sur l'animation japonaise. La société a établi un solide partenariat à long terme à l'échelle mondiale avec plusieurs IPs et canaux de diffusion/distribution dans le domaine de l'animation. Dans le cadre de sa mission visant à "partager la joie avec le monde", elle continue de proposer des jeux passionnants, dérivés de l'animation, aux joueurs du monde entier.

