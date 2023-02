BNP Paribas Cardif s'associe à Lemonade pour proposer aux locataires une assurance multirisques habitation 100% digitale





L'assurance multirisques habitation demeure essentielle dans la protection de la vie quotidienne des Français. Afin de répondre aux attentes des clients et notamment les plus jeunes, BNP Paribas Cardif s'associe à Lemonade sur le produit d'assurance multirisques habitation à destination des locataires.

Cette offre B to C permet une expérience client simple et fluide grâce à un parcours de souscription et de déclaration de sinistre 100% digitalisé possible en quelques secondes depuis n'importe quel appareil. Les locataires peuvent souscrire leur assurance en ligne sur cardif.fr ou lemonade.com/fr et sur l'application Lemonade.

L'offre intègre les couvertures habituelles de dommages aux biens dans le logement assuré (incendie, vol avec effraction, tempête, dégâts des eaux,...) ainsi que la responsabilité civile, (protection contre les dommages au logement loué ainsi que les dommages matériels ou corporels causés aux tiers), mais également des couvertures spécifiques et différenciantes sur le marché français :

La possibilité d'adapter les garanties selon les besoins des assurés, le tout avec une franchise unique d'un montant choisi par l'assuré lors de sa souscription, pour davantage de transparence et de simplicité.

La couverture des biens ayant une valeur individuelle inférieure à 5 000 ? et la possibilité d'assurer séparément des objets de valeur.

Un service d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La couverture des biens transportés en dehors du domicile, lors des déplacements temporaires de l'assuré (d'une durée inférieure à 3 mois).

Des garanties supplémentaires contre le vol ou le bris de glace pour les personnes souhaitant renforcer leur couverture.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de BNP Paribas Cardif, qui vise à mettre la technologie au service de l'expérience client, en ligne avec sa mission de rendre l'assurance plus accessible. BNP Paribas Cardif sera également en mesure de proposer à ses partenaires cette assurance multirisques habitation 100% digitale. De son côté, Lemonade bénéficie de l'expérience d'un assureur historique, présent en France depuis 50 ans et d'une marque reconnue sur le marché français.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Lemonade qui illustre notre envie de continuer à innover en matière de partenariat. Il y a une véritable volonté de combiner les expertises des deux acteurs que nous sommes afin de faciliter l'accès à des produits d'assurance grâce au digital, tout en délivrant des prestations de services de qualité aux assurés tout au long de la vie des contrats », déclare Fabrice Bagne, Directeur général adjoint BNP Paribas Cardif, responsable France et Luxembourg

« Avec un des marchés de l'assurance les plus développés au monde et des millions de locataires sensibles au numérique, la France continue d'être une opportunité incontournable pour Lemonade, depuis notre lancement en 2020. Une enseigne reconnue comme BNP Paribas Cardif, combinée à l'approche instantanée et transparente de Lemonade, apporte le meilleur des deux mondes aux résidents français qui cherchent un moyen de protéger leurs biens en toute simplicité », ajoute Daniel Schreiber, co-CEO et co-fondateur de Lemonade.

Le risque est couvert à la fois par BNP Paribas Cardif et Lemonade, tous deux co-assureurs de l'offre.

A propos de BNP Paribas Cardif

Leader mondial des partenariats en bancassurance* et en assurance emprunteur**, BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre l'assurance plus accessible. Dans un monde profondément modifié par l'émergence de nouveaux usages et modes de vie, l'entreprise, filiale de BNP Paribas, s'appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec plus de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l'automobile, de la grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie...) ainsi qu'avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine et courtiers qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 33 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l'assurance des personnes et un acteur majeur du financement de l'économie. Près de 8 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d'un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 32,6 Md? en 2021.

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur @vnpp_cardif.

*Source : Finaccord - 2018

**Source : Finaccord ? 2021

À propos de Lemonade

Lemonade propose des produits d'assurance habitation pour locataires et propriétaires, d'assurance auto, d'assurance santé pour animaux domestiques, et d'assurance vie. Grâce à une approche basée sur l'intelligence artificielle et l'impact social, Lemonade souhaite remplacer la bureaucratie par des chatbots et du machine learning, visant l'élimination de la paperasse et l'instantanéité. Certifiée B Corp, Lemonade reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par sa communauté, lors de son Giveback annuel. Lemonade est actuellement disponible aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni, et continue de se développer dans le monde.

Suivez @lemonade_inc sur Twitter pour connaître les dernières actualités.

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 03:05 et diffusé par :