AMPERUS annonce le succès de sa première levée de fonds de plus de 1 M? afin d'accélérer son développement dans les solutions de recharge de véhicules électriques





AMPERUS, fondé en 2021, a finalisé fin décembre 2022 sa première levée de fonds de plus de 1 M?. Cette opération, souscrite auprès d'investisseurs privés, valide le positionnement de la société et confirme l'ambition de devenir l'un des acteurs de référence sur le marché en pleine croissance de la recharge des véhicules électriques au domicile des consommateurs résidentiels, en particulier en copropriété.

La mobilité électrique connait une croissance significative et est devenue incontournable comme outil de la transition écologique, en particulier dans les centres urbains. C'est toute la mobilité qui est repensée par les villes désireuses d'améliorer leur impact écologique où les copropriétés concentrent 45% des habitations. A ce titre, l'essor des véhicules électriques (ventes multipliées par 10 en 4 ans) est soumis au développement de solutions qui apportent un service simple au domicile des utilisateurs où se fait plus de 80% de la recharge et qui intégreront les enjeux du système électrique.

C'est fort de cette conviction et de leur expérience des secteurs de l'énergie, des télécoms et de la copropriété que Louis Duperry, Tony Grégoire et Slim Mezguich ont créé AMPERUS, épaulés par Fabien Choné, co-fondateur de Direct-Energie, qui apporte son expérience au comité stratégique de la société.

La stratégie d'AMPERUS se décline en trois axes :

- la simplicité de mise en oeuvre et d'utilisation de ses services : la copropriété bénéficie d'une solution clé-en-main de l'étude jusqu'au déploiement et au service de recharge ;

- la gestion optimisée de l'énergie de la recharge : la recharge de la batterie s'adapte pour se mettre au service du réseau électrique ;

- l'accès aux dispositifs de financement spécifiques aux copropriétés afin de faire bénéficier des meilleures conditions économiques à ses clients.

Cette approche maîtrisée et proactive a convaincu un pool d'investisseurs privés de rejoindre AMPERUS au premier rang desquels Fabelsi, holding d'investissement de Fabien Choné. Cette levée de fonds de plus de 1 M? va permettre à AMPERUS d'accélérer son développement commercial et technique, de renforcer ses partenariats actuels et futurs et d'apporter des solutions innovantes à ses clients.

« Nous sommes honorés de la confiance que nous porte nos clients et maintenant nos actionnaires à travers cette levée de fonds qui va nous permettre de poursuivre notre stratégie de développement de services pour faciliter la recharge à domicile des véhicules électriques et ainsi aider nos clients à participer à la nécessaire transition énergétique », déclare Louis Duperry, Président co-fondateur d'Amperus.

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 03:05 et diffusé par :