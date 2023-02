Carlos Ferron du Panama remporte la finale mondiale du Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña





Le concours vise à promouvoir une mixologie écoresponsable au sein de la communauté mondiale des barmen.

LONDRES, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Dans la finale mondiale très attendue du Sustainable Cocktail Challenge (concours de cocktails écoresponsables) organisé par Flor de Caña, Carlos Ferron du bar « La Cuadra » au Panama (représentant l'Amérique latine) a été couronné champion mondial après avoir rivalisé avec les champions régionaux d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique pour créer les cocktails écoresponsables les plus étonnants.

La finale mondiale a eu lieu le samedi 4 février dans l'environnement naturel spectaculaire et unique des îles volcaniques tropicales de Grenade au Nicaragua.

Le jury était composé de certaines des personnalités les plus influentes du secteur, telles que Giacomo Gianotti, propriétaire du « Paradiso Bar » à Barcelone [no 1 du palmarès The World's 50 Best Bars 2022 (les 50 meilleurs bars du monde 2022]; Alex Francis, manager du bar « Little Red Door » en France (2022 Most Sustainable Bar); Julio Cabrera, propriétaire du « Café La Trova » à Miami et barman de l'année 2019; et Juliane Caillouette, directrice générale de la Sustainable Restaurant Association au Royaume-Uni.

Les cocktails ont été évalués par les juges sur des critères tels que l'histoire et l'inspiration du cocktail, l'utilisation d'ingrédients et de techniques durables et le niveau de créativité, en plus de leur saveur et de leur apparence.

Carlos Ferron, qui s'est qualifié pour participer à la finale mondiale après avoir remporté la finale régionale d'Amérique latine, a pris la première place de la compétition en impressionnant les juges avec sa passion et ses compétences pour créer ses cocktails écoresponsables « Talamanca » et « 5 Generaciones », tous deux fabriqués avec du rhum Flor de Caña de 12 ans d'âge et des ingrédients naturels faits maison.

En plus de recevoir le titre de « Flor de Caña World's Most Sustainable Bartender » (barman le plus écoresponsable du monde de Flor de Caña), Carlos Ferron a reçu le trophée de champion du monde fabriqué à partir de matériaux durables, une bouteille personnalisée de rhum Flor de Caña de 12 ans d'âge et un prix de 10 000 dollars. Carol Ferron recevra également une formation et une évaluation gratuite en matière d'écoresponsabilité de la part de Food Made Good, partenaire du concours.

« C'est un honneur incroyable d'avoir été nommé "barman le plus écoresponsable du monde" en représentant l'Amérique latine. Cela a été une expérience vraiment inoubliable et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu en cours de route, en particulier Flor de Caña qui nous a tous unis sous une seule devise : l'écoresponsabilité, parce qu'être vert fait partie de la croissance », a déclaré Carlos Ferron après avoir reçu la plus haute distinction du concours.

Les autres concurrents étaient : Marco Pastanella des États-Unis (représentant l'Amérique du Nord), Tom Mchugh de l'Australie (représentant l'Asie-Pacifique) et Dimitris Kaitalidis de la Grèce (représentant l'Europe).

Plus de 30 pays ont participé au Sustainable Cocktail Challenge, qui est une célébration de l'engagement historique de Flor de Caña en faveur de la durabilité et sa façon de partager et de promouvoir ces valeurs avec la communauté mondiale des barmen. En plus d'être le premier spiritueux au monde à être certifié neutre en carbone et équitable, son rhum est distillé à l'aide d'une énergie 100 % renouvelable, toutes les émissions de CO2 pendant la fermentation sont récupérées et recyclées et la marque plante 50 000 arbres par an depuis 2005.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1999519/Flor_de_Cana_Rum___Carlos_Ferron_from_Panama.jpg

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 19:14 et diffusé par :