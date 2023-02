Déclaration du ministre des Transports concernant l'acquisition des terrains nécessaires à la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a publié aujourd'hui cette déclaration concernant la voie de contournement de Lac-Mégantic :

«?La tragédie du 6 juillet 2013, qui a fait 47 victimes, a marqué l'histoire du Québec et de tout le Canada. La réalisation de la voie de contournement de Lac-Mégantic demeure une priorité pour notre gouvernement. Cela permettra enfin de sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic.

«?Aujourd'hui, nous sommes à un point tournant dans la réalisation de ce projet. Afin qu'il puisse se concrétiser le plus tôt possible, il faut franchir des étapes importantes dès maintenant, et l'une d'entre elles demeure l'acquisition des parcelles de terrains nécessaires au projet. Sans ces terrains, on ne peut pas construire la voie de contournement.

«?En tant que ministre, je dois prendre des décisions, et parfois, ce sont des décisions très difficiles. Celle que j'annonce aujourd'hui m'a particulièrement touché.

«?D'abord, je tiens à réitérer que le gouvernement du Canada souhaitait fermement s'entendre avec l'entièreté des propriétaires touchés par le processus d'acquisition. Depuis le début des négociations en 2021, nous avons prolongé la période de négociations trois fois pour permettre aux propriétaires d'avoir plus de temps pour bien analyser notre offre, d'avoir recours à des services d'experts, et d'obtenir des rapports en lien avec l'évaluation et la vente de leur propriété, si nécessaire, tout en favorisant des échanges constructifs dans le cadre des négociations. Malheureusement, pour diverses raisons, le gouvernement du Canada n'a pas été en mesure de signer des actes de vente avec tous les propriétaires.

«?J'ai récemment demandé à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, d'enclencher le processus d'expropriation afin d'acquérir les terrains nécessaires à la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Cette demande a été acceptée par la ministre Jaczek. Aujourd'hui, dans le Registre foncier du Québec, un avis d'intention d'exproprier a été publié pour les parcelles de terrains nécessaires au projet.

«?Au cours des dernières heures, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a informé les propriétaires par courriel ou par téléphone de cet avis. SPAC leur a également communiqué qu'un avis officiel par courrier recommandé leur sera remis dans les heures qui suivent. Cet avis officiel contiendra des informations détaillées sur le processus d'expropriation et ce que cela signifie pour chacun d'entre eux.

«?Je comprends que certains propriétaires soient en colère, attristés ou anxieux concernant cette décision. Croyez-moi, elle n'a pas été prise à la légère. Toutefois, on ne doit pas oublier l'objectif de ce projet, qui est au coeur des priorités, celui de permettre de retirer les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Et pour que ce projet devienne réalité, il faut faire des pas en avant.

«?Je tiens à dire que nous serons aux côtés des propriétaires dans ce processus. Nous continuerons de répondre à leurs questions et de les accompagner tout au long de chaque étape. Notre gouvernement reste également déterminé à offrir aux propriétaires une valeur juste et équitable pour leurs propriétés.

«?Dernièrement, je me suis rendu à Lac-Mégantic, à Nantes et à Frontenac. J'ai notamment rencontré les maires Julie Morin, Daniel Gendron et Gaby Gendron, ainsi que le député provincial de Mégantic, François Jacques. J'ai pu entendre les différentes perspectives et réitérer que nous voulons continuer de travailler ensemble de manière constructive. J'ai aussi eu une rencontre très émotive avec des citoyens qui ont vécu la tragédie et qui m'ont dit à quel point ils comptent sur notre gouvernement pour que cette voie de contournement devienne une réalité. La décision d'enclencher le processus d'expropriation, aussi difficile qu'elle soit, est mon engagement envers les membres de la communauté qui veulent que ce projet avance, surtout que nous soulignerons le 10e anniversaire de la tragédie au mois de juillet prochain.

«?Notre gouvernement est donc pleinement engagé dans ce projet, et nous le serons jusqu'à sa réalisation complète. Nous continuerons de mettre tous les efforts pour mener à bien ce projet.?»

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTube , d' Instagram , et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Cette déclaration est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 18:55 et diffusé par :