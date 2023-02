Advent Technologies reçoit du Land de Brandebourg une nouvelle commande portant sur ses systèmes de pile à combustible





Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) («Advent» ou la «Société»), une entreprise innovante leader du secteur des technologies de la pile à combustible et de l'hydrogène, a le plaisir d'annoncer avoir reçu une nouvelle commande du Land de Brandebourg (Allemagne) portant sur ses systèmes de pile à combustible alimentée au méthanol («Serene»), dans le cadre de leur accord de trois ans conclu en septembre 2022. La valeur combinée des systèmes de pile à combustible Serene vendus au Land de Brandebourg s'élève désormais à environ 1,6 million USD.

Les systèmes de pile à combustible au méthanol d'Advent ont été choisis comme source d'énergie de secours pour le réseau radio numérique BOS du Land de Brandebourg. Les systèmes de pile à combustible remplaceront les systèmes d'alimentation de secours à moteur diesel sur plusieurs sites, qui disposeront ainsi d'une solution d'énergie de secours plus durable et plus fiable. Les installations relatives à la commande précédente seront mises en service dans les trois prochains mois, le déploiement complet des installations devant avoir lieu tout au long de 2023.

Les piles à combustible d'Advent ont été sélectionnées via un appel d'offres lancé en 2022 par le Land de Brandebourg, qui recherchait des solutions durables et fiables d'alimentation électrique de secours. Le réseau de radio numérique BOS, qui couvre 99,2% du territoire allemand, assure une communication sécurisée pour les intervenants de première ligne et autres responsables de la sécurité publique. Le réseau BOS remplace le système radio analogique obsolète utilisé par l'ancienne infrastructure de sécurité publique allemande.

Les piles à combustible Serene fournissent une alimentation fiable et respectueuse de l'environnement. Elles réduisent les émissions de CO2 et fonctionnent en silence avec un impact minimal sur l'environnement. Elles utilisent le méthanol comme vecteur de l'hydrogène, d'où un stockage plus simple qu'avec l'hydrogène pur et une amélioration de la sécurité des opérations. Par rapport aux groupes électrogènes diesel, les piles à combustible Serene offrent un potentiel de réduction de plus de 80% des émissions de CO2. Considérant la croissance du secteur de l'hydrogène vert, les piles à combustible Serene accéléreront la transition vers la production d'électricité à zéro émission nette grâce à l'utilisation de l'e-méthanol comme carburant créé à partir d'hydrogène vert.

«Pour Advent, la poursuite de son partenariat avec le Land de Brandebourg est un motif de fierté et met en lumière l'importance des piles à combustible HT-PEM d'Advent pour répondre aux demandes d'électricité des infrastructures critiques dans le monde entier. À l'heure actuelle, les solutions d'énergie de secours à zéro émission comme les piles à combustible sont de plus en plus cruciales s'agissant de garantir un approvisionnement en énergie propre et stable. Nous sommes ravis de poursuivre cette fructueuse collaboration avec notre partenaire», a déclaré Vasilis Gregoriou, directeur général et président exécutif du conseil d'administration d'Advent Technologies.

Per Burdack, directeur des ventes et du développement commercial d'Advent Technologies A/S, a ajouté: «Nous sommes très fiers de recevoir cette nouvelle commande du Land de Brandebourg. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour leur confiance constante dans nos produits. Cette commande renforce encore notre engagement à fournir des solutions énergétiques durables et fiables et à remplacer les groupes électrogènes au diesel par nos systèmes de pile à combustible au méthanol dans les applications d'infrastructure critiques et autres. Nous avons hâte de développer notre partenariat avec le Land de Brandebourg en 2023.»

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et fournit ses clients du secteur des énergies renouvelables en composants essentiels pour les piles à combustible. Basée à Boston, dans le Massachusetts, la Société possède des bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne et aux Philippines. Advent possède plus de 150 brevets déposés, en instance et/ou sous licence pour la technologie de la pile à combustible et détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant d'utiliser diverses piles à des températures élevées et dans des conditions extrêmes dans les secteurs pétrolier, gazier, maritime, de l'automobile, de l'aviation, de la défense et de la production énergétique. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.advent.energy.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'emploi de termes tels que «anticiper», «s'attendre à», «planifier», «penser», «estimer», «prévoir», «objectif», «projet», de verbes conjugués au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification analogue. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est soumis à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq; les performances financières futures; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques; l'impact de l'issue d'un litige connu ou inconnu; la capacité à anticiper et à maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement les dépenses; les attentes à l'égard des dépenses futures; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes; le recrutement et la rétention de directeurs, responsables, employés et personnel clé qualifiés; la capacité à concourir efficacement dans un secteur compétitif; la capacité à protéger et à optimiser la réputation de l'entreprise et la marque Advent; les attentes relatives à aux relations et interactions de la Société avec des partenaires technologiques et autres tierces parties; l'impact sur le secteur de futures modifications réglementaires, juridiques et législatives; la capacité à localiser et à acquérir des technologies et services complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société; les futurs arrangements avec, ou les investissements dans, d'autres entités ou associations; la pression concurrentielle et compétitive intense d'autres sociétés dans le monde actives dans les secteurs où la Société opère; et les risques identifiés dans la section «Risk Factors» du rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous recommandons aux investisseurs de lire les dossiers d'Advent déposés auprès de la SEC et disponibles à l'adresse Web www.sec.gov, pour une meilleure connaissance de la nature des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont à jour qu'à la date du présent document. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

