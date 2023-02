Simpson Thacher élargit son équipe de transactions sur le marché secondaire avec le recrutement d'Ed Ford et de Sacha Gofton-Salmond





Simpson Thacher & Bartlett LLP a annoncé aujourd'hui qu'Ed Ford et Sacha Gofton-Salmond rejoindront le cabinet en tant qu'associés au bureau de Londres, où ils se focaliseront sur les transactions au marché secondaire.

«?Ed et Sacha jouissent d'une solide réputation dans les investissements secondaires, étant donné qu'ils ont développé une approche exemplaire sur ce marché au cours des dernières années. Ils apporteront une nouvelle dimension à nos stratégies renommées en matière de fonds privés et de transactions de fonds, renforçant ainsi notre capacité à conseiller les parraineurs et les investisseurs sur des solutions de liquidité offrant plus de souplesse pour faire face à un marché en constante évolution?», a déclaré le président du comité exécutif de Simpson Thacher, Alden Millard. «?Nous sommes ravis de les accueillir au sein de Simpson Thacher?», ajoute-t-il.

«?Simpson Thacher a établi une présence solide dans le domaine des transactions de fonds, laquelle a été renforcée par le recrutement de Lauren King à New York en 2021?», a déclaré le responsable de la stratégie des fonds d'investissement de Simpson Thacher, Michael Wolitzer. «?Avec la venue d'Ed et Sacha, le cabinet continuera de renforcer sa capacité à fournir aux clients parraineurs et aux autres professionnels du secteur en proposant des solutions multidisciplinaires en matière de fonds secondaires dans le monde entier », ajoute-t-il.

Ed et Sacha sont tous deux spécialisés dans le conseil aux clients sur la structuration et la négociation de solutions très complexes sur le marché secondaire, dont les transactions secondaires dirigées par des partenaires généraux ou limités, les financements VNI, les financements par actions privilégiées et d'autres transactions secondaires structurées. Les deux avocats rejoignent le cabinet après avoir travaillé chez Travers Smith.

«?Ed et Sacha sont tous deux des avocats incroyablement talentueux qui possèdent l'expérience polyvalente et la créativité commerciale qui caractérisent la pratique des fonds d'investissement de Simpson Thacher?», a déclaré le directeur du bureau de Londres de Simpson Thacher et de l'équipe des fonds européens du cabinet, Jason Glover. «?Nous admirons depuis un certain temps les succès d'Ed et de Sacha dans le domaine des transactions sur le marché secondaire, et nous sommes convaincus que leur arrivée chez Simpson Thacher améliorera notre plateforme existante de transactions sur le marché secondaire à Londres. Ces recrutements marqueront la dernière étape de l'amélioration de notre offre de fonds privés et du renforcement de notre position en tant que cabinet juridique de choix pour les fonds d'investissement internationaux?», ajoute-t-il.

Le cabinet de Simpson Thacher spécialisé dans les transactions de fonds offre des conseils sur toute sorte de transactions sur le marché secondaire, mais aussi sur des opérations complexes de contrôle et de participations minoritaires impliquant des gestionnaires de portefeuille non conventionnels, ainsi que sur des financements privilégiés et structurés pour des fonds, leurs sociétés de gestion et d'autres professionnels du secteur. S'appuyant sur les plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du capital-investissement, son équipe internationale est composée d'avocats spécialisés dans les fonds, les fusions et acquisitions, la finance, la fiscalité et d'autres domaines qui fournissent des conseils transactionnels approfondis et axés sur le commerce aux investisseurs les plus exigeants du monde. L'équipe multidisciplinaire apporte sa connaissance approfondie du marché et fournit des conseils innovants et personnalisés sur les transactions, notamment les transactions secondaires traditionnelles et synthétiques, les restructurations menées par des partenaires généraux, les transactions d'actions privilégiées et autres solutions de liquidité.

