Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour soutenir les secteurs de la biofabrication et de l'aérospatiale en Colombie-Britannique.

Évènement :

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), prononcera une allocution et donnera des détails du financement accordé en vue d'offrir une formation qui favorisera la croissance des secteurs de l'aérospatiale et de la biofabrication en Colombie-Britannique.