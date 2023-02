Neeva lance en Europe une recherche optimisée par l'IA, responsable et soutenue par des citations





Neeva, le moteur de recherche sans publicité ni traqueur, lance aujourd'hui NeevaAI en Europe, qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour offrir une expérience qui combine le meilleur des grands modèles linguistiques tels que ChatGPT avec l'autorité et la rapidité de la recherche.

Suite à un lancement bêta réussi aux États-Unis en décembre 2022, NeevaAI devient disponible pour les utilisateurs Free Basic et Premium dans le monde entier à partir d'aujourd'hui. NeevaAI lancera sa version en langue anglaise au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que des versions linguistiques locales en Allemagne, en France et en Espagne.

NeevaAI fournit une réponse unique synthétisée avec des sources reliées rassemblées à partir des sites les plus pertinents pour une requête, permettant aux utilisateurs de déterminer l'authenticité et la fiabilité des sources citées. La fonctionnalité offre des informations actuelles en explorant des centaines de millions de pages par jour et en puisant dans son index indépendant de milliards de pages. En combinant l'IA avec la pile de recherche interne de Neeva qui évite les annonces et les annonceurs, les résultats sont rapides, objectifs et pertinents.

Des résumés en temps réel soutenus par des sources

Contrairement à d'autres offres de recherche avec IA, NeevaAI offre des informations actualisées à l'utilisateur en interrogeant une page, en comprenant son contenu et les liens entrants pour déterminer si la page est utile et reconnue, et citer la source d'information. NeevaAI effectue ces étapes en temps réel au fur et à mesure que le web change, ce qui est vital dans un monde en constante évolution.

Grâce à une fonctionnalité unique à Neeva, NeevaAI fournit également des cartes de citation, dans lesquelles une requête de recherche renvoie un résultat de recherche visuel avec des résumés d'apprentissage automatique de tous les meilleurs résultats et des cartes balayables mettant en évidence des informations éprouvées sur le sujet recherché. Les cartes suggèrent également d'importantes questions de recherche pour le chercheur.

Sridhar Ramaswamy, fondateur et PDG de Neeva : « L'IA commence déjà à faire de la recherche l'un des secteurs les plus disruptifs. NeevaAI tire parti des LLM et des modèles d'apprentissage affinés internes avec sa pile complète de recherche système pour apporter à chacun une recherche d'IA en temps réel et authentique. Notre objectif a été d'intégrer de manière responsable l'IA et de fournir des réponses faisant autorité auxquelles vous pouvez faire confiance. »

Soutien aux éditeurs dans un monde post-ChatGPT

Les éditeurs et les créateurs de contenu risquent d'être fortement touchés par certains modèles de recherche basés sur l'IA. L'IA changera fondamentalement la relation des individus à la recherche et à la consommation d'informations. Pour les éditeurs, cela devrait annoncer de grands bouleversements, et ne pas s'adapter à cette nouvelle réalité pourrait s'avérer catastrophique pour leurs activités.

Cette menace est la plus immédiate dans la recherche. Au fur et à mesure que les moteurs de recherche deviennent des moteurs de réponse, le contenu de l'éditeur sera aspiré dans les bots d'IA et servi aux utilisateurs sans attribution ni lien. Sans lien intégré dans la réponse de l'IA, les utilisateurs ne trouveront pas leur chemin vers le site Web d'un éditeur, étouffant ainsi le trafic de référence. Des baisses significatives du trafic de référence auront des impacts importants sur les revenus publicitaires, en particulier à un moment où la plupart des éditeurs se battent pour survivre. Pour aggraver les choses, ce même contenu sera également utilisé pour entraîner de manière plus poussée les grands modèles linguistiques (LLM), exacerbant de fait le dilemme de l'éditeur.

Neeva s'engage à aider les éditeurs à tirer parti de l'IA et des LLM pour reprendre en main l'aspect relationnel avec leurs utilisateurs. Neeva s'efforce d'aider les éditeurs à intégrer nativement une recherche par IA fluide à leurs sites Web, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir et de consommer du contenu de manière transparente. En outre, pour soutenir les éditeurs, dont le trafic de référence est désormais plus menacé par les bots de réponse basés sur IA, Neeva a engagé 20 % de ses revenus bruts pour les créateurs de contenu et les éditeurs partenaires lorsque leur contenu est utilisé pour répondre directement à la requête d'un client Neeva.

Depuis son lancement aux États-Unis en 2021 et en Europe fin 2022, Neeva a déjà séduit près de 2 millions d'utilisateurs. La société a construit l'une des plus grandes piles de recherche indépendantes couvrant des centaines de millions de pages par jour et un index de milliards de pages. En combinant l'IA à la pile de recherche interne de Neeva, les résultats de NeevaAI sont rapides, opportuns et pertinents.

