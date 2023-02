Un investissement dans un espace communautaire et un marché qui profitera au centre-ville de Sault Ste. Marie





SAULT STE. MARIE, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, et Errol Caldwell, membre du conseil d'administration de Mill Market Sault Ste. Marie (MMSSM), ont annoncé un financement fédéral de plus de 1,7 million de dollars pour revitaliser deux bâtiments situés au centre-ville de Sault Ste. Marie, en les transformant en un marché public et en un établissement communautaire.

Ce bâtiment modernisé sera utilisé par Mill Market Sault Ste. Marie (MMSSM) pour mener ses opérations, distribuer des aliments et recueillir de bons aliments qui autrement seraient gaspillés. Ses activités seront axées vers les membres mal desservis de la collectivité. L'établissement servira également à organiser des événements et à offrir de la formation sur l'alimentation saine, la préparation des aliments et la durabilité environnementale. De plus, la communauté locale des arts et de l'artisanat aura accès à l'établissement.

Les rénovations seront axées sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, ce qui permettra de réduire les coûts énergétiques de plus de la moitié. Le projet prévoit une nouvelle toiture, une isolation, un éclairage écoénergétique, un nouveau système de CVC et d'autres mesures d'économie d'énergie. En outre, les améliorations amélioreront l'accessibilité du bâtiment en réduisant les obstacles pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 52,6 % et les émissions de gaz à effet de serre de 55,5 tonnes.

Grâce aux investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays, renforce la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« L'accès à des aliments sains est essentiel pour que la collectivité soit en bonne santé. Ce projet jouera un rôle important pour aider à revitaliser le centre-ville de Sault Ste. Marie en offrant un marché et un espace communautaire où les résidents pourront se rencontrer, tout en soutenant l'agriculture et les artisans d'Algoma. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour contribuer aux efforts de revitalisation des collectivités, à la sécurité alimentaire et au développement durable. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Mill Market est un actif communautaire important qui attire des milliers de personnes chaque week-end, et ce financement du gouvernement du Canada permettra de veiller à ce que le marché dispose à long terme d'une installation viable au coeur du centre-ville - une installation qui sera à la fois écoénergétique et rentable. »

Matthew Shoemaker, maire de la Ville de Sault Ste. Marie

« Le financement du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada permettra d'effectuer des rénovations, y compris l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'accessibilité au nouveau bâtiment de Mill Market au 73, rue Brock. Ce bâtiment sera également mis à la disposition d'autres groupes à but non lucratif et d'intérêts particuliers grâce à l'appui du programme BCVI. »

Errol Caldwell, membre du conseil d'administration de Mill Market

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 711 596 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 1 711 596 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La ville de Sault Ste. Marie investit 992 404$.

investit 992 404$.

La contribution de Mill Market Sault Ste. Marie s'élève à 40 000 $.

Faisant partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada , le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs prévoit le versement d'une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologiques des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public capable de répondre aux besoins élevés des collectivités mal desservies du Canada .

, le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs prévoit le versement d'une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologiques des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public capable de répondre aux besoins élevés des collectivités mal desservies du . Au moins 10 % de ce financement sera alloué à des projets répondant aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs a lancé son deuxième appel d'offres en décembre 2022. Les demandes pour de gros projets de rénovations de bâtiments communautaires ou de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible serait entre 3 et 25 millions de dollars sont toujours acceptées jusqu'au 28 février 2023 à 15 h, heure de l'Est.

Le programme continue d'accepter les demandes pour les petits et moyens projets de rénovation de bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023 à 15 h, heure de l'Est.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada inclut 64 nouvelles mesures et des investissements à hauteur de 15 milliards de dollars en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 13:15 et diffusé par :