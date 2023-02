Valsoft acquiert Kivuto Solutions inc





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 13 février 2023 - Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles œuvrant dans des marchés verticaux, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Kivuto Solutions inc. (« Kivuto »), l'un des principaux fournisseurs nord-américains de logiciels et de solutions de gestion et distribution de contenu éducatif numérique.

Depuis 25 ans, Kivuto travaille avec les principaux fournisseurs de logiciels et les grandes maisons d'édition pour fournir l'ensemble le plus complet de solutions de distribution et de gestion des ressources universitaires numériques aux établissements d'enseignement supérieur et aux écoles de la maternelle à la 12e année du monde entier. L'entreprise jouit d'une marque solide et s'est forgé une réputation bien établie en tant que partenaire incontournable satisfaisant les exigences des établissements d'enseignement dans les domaines de la gestion des logiciels, des librairies numériques et des plateformes de bibliothèques universitaires.

« Valsoft est le partenaire idéal pour soutenir la prochaine phase de croissance de Kivuto, déclare Mark McKenzie, chef de la direction de Kivuto. Depuis quelques années déjà, les besoins des institutions universitaires en matière de solutions d'enseignement numériques connaissent une croissance exponentielle. Kivuto est un acteur essentiel qui permet aux écoles et aux universités d'offrir aux étudiants, au personnel et au corps professoral une solution de calibre mondial pour la gestion et la distribution des ressources universitaires numériques. Nous jouons un rôle primordial dans cette sphère et il existe un fort potentiel de croissance. Nous sommes très heureux de poursuivre l'essor de nos activités avec l'appui et les ressources de Valsoft, société internationale. »

Kivuto est la troisième firme logicielle du portefeuille de l'éducation de Valsoft, les deux autres entreprises étant SARS Software et ScholarChip.

« Kivuto est un formidable atout pour Valsoft, car l'entreprise sert une clientèle nombreuse et loyale qui comprend certaines des institutions d'enseignement les plus notoires », affirme Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft.

« Nous prévoyons des synergies importantes entre les produits et l'équipe de Kivuto et les activités de nos firmes logicielles verticalement intégrées du segment de l'éducation, ajoute Michael Assi, président-directeur général d'Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft. L'équipe chevronnée de Kivuto, de même que la réputation de la firme et les relations étroites qu'elle entretient avec le secteur, permettront de poursuivre la croissance de l'entreprise et de continuer à innover. »

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables parfaitement adaptées aux clients de leur secteur ou de leur créneau. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de financement par capitaux propres et de capital risque, Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place et la clientèle.

À propos d'Aspire Software

Aspire Software, la branche opérationnelle de Valsoft, agit comme groupe d'exploitation d'un portefeuille de firmes logicielles entièrement détenues par Valsoft qui offrent des solutions essentielles dans de multiples secteurs verticaux. En mettant en œuvre les pratiques exemplaires du secteur, Aspire Software favorise une intégration rapide. De plus, son modèle décentralisé et les réinvestissements continus dans son portefeuille lui ont permis de devenir un pôle de croissance rapide.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo, avocat général, et Shinjay (Ssin) Choi, conseiller juridique principal. À l'externe, Valsoft était représentée par John Leopardi et Christopher Keliher de Blake, Cassels & Graydon LLP. Kivuto était représentée par Matthew Marchand de BDO Canada limitée, séquestre nommé par le tribunal, et la Banque Toronto-Dominion était représentée par Dylan Chochla de Fasken et Tim Duncan de Fogler, Rubinoff LLP.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez https://kivuto.com/ et www.valsoftcorp.com.

Pour toute question :

Joey Strizzi

Directeur des communications et des relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

Cellulaire : 514 258-0256

LA SOURCE: Valsoft Corporation

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 13:05 et diffusé par :