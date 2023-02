Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Des travailleuses et des travailleurs des secteurs public et privé se sont rassemblés ce midi face au Club Mont-Royal, où le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon prenait la parole devant des gens d'affaires. Pour la Confédération des syndicats...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 381 nouveaux cas, pour un total de 1?309 008 personnes infectées*;4 nouveaux décès, pour un total de 18?021 décès, soit :0 décès survenu...